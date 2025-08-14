Capturan a hombre que habría robado a D1 al menos 10 veces en Medellín y Bello

Los hurtos ocurrieron entre el 12 de junio de 2024 y el pasado 2 de agosto de 2025. Foto: Tiendas D1.

Un hombre de 25 años, identificado como Juan Camilo González Molina, fue señalado por la Fiscalía como presunto responsable de hurtar en al menos 10 ocasiones en supermercados D1, ubicados en el área metropolitana del Valle de Aburrá (Antioquia).

Según el ente investigador, los robos ocurrieron entre el 12 de junio de 2024 y el pasado 2 de agosto de 2025, en varios sectores de Bello y Medellín (Antioquia). En videos de cámaras de seguridad presentados por la Fiscalía, quedó en evidencia cómo el hombre intimidaba a los cajeros con un arma de fuego, sin importar cuántas personas hubiera en las tiendas.

En otra grabación de seguridad, González Molina pagó algunos artículos y esperó a que la empleada del D1 abriera la caja para darle el cambio. González Molina la apuntó con un arma e intimidó a otros clientes mientras robaba el dinero en efectivo.

A pesar de no aceptar los cargos, se estima que el hombre se apoderó de aproximadamente $13 millones. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel de manera preventiva mientras el hombre es procesado en los estrados judiciales, es decir, mientras se determina si es culpable o no.

Otros incidentes recientes que afectan a la cadena D1

Recientemente, la cadena de supermercados D1 se ha visto afectada por otros actos delictivos. El pasado 11 de agosto, el diario El Espectador informó que, en la vía que comunica a Anorí con Medellín, un camión que transportaba mercancía fue quemado y robado. Según las autoridades, el valor de la mercancía robada asciende a $35 millones.

Además, el 6 de agosto, la empresa denunció amenazas por parte del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN), que declaró las tiendas de los departamentos de Chocó y Risaralda como “objetivo militar”.

La compañía, a través de un comunicado, confirmó que recibieron las amenazas directamente y solicitó al Gobierno medidas urgentes para proteger la vida de sus trabajadores, clientes, aliados y proveedores, y para garantizar el funcionamiento de sus operaciones en estas zonas.

