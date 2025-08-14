Autoridades investigan la muerte de dos policías en Morales (Cauca): esto se sabe

Las autoridades locales y la Policía de Cauca adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque. Foto: Archivo El Espectador - Archivo

Un ataque armado contra integrantes de la Policía Nacional causó este jueves 14 de agosto una grave situación de orden público en Morales (Cauca). Videos grabados por ciudadanos muestran a dos uniformados tendidos en el suelo, mientras otros uniformados se acercan a socorrerlos. Al tiempo, varias personas se acercan a la escena.

El hecho fue confirmado por el gobernador de Cauca, Jorge Octavio Guzmán, a través de su cuenta de X. “Hoy, Morales, Cauca, vuelve a sentir el dolor que deja la violencia. Dos integrantes de nuestra Fuerza Pública fueron asesinados en un ataque armado que evidencia que la escalada de violencia persiste en el territorio”, señaló Guzmán.

Hoy, Morales, Cauca, vuelve a sentir el dolor que deja la violencia. Dos integrantes de nuestra Fuerza Pública fueron asesinados en un ataque armado que evidencia que la escalada de violencia persiste en el territorio.



Las autoridades locales y la Policía de Cauca adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Además, por razones de seguridad, la Alcaldía municipal y el hospital local fueron evacuados.

El municipio Morales, ubicado en el nororiente del departamento, ha sido escenario de reiterados hechos violentos atribuidos a la disputa territorial de grupos armados ilegales, entre ellos el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

Noticia en desarrollo...

