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Capturan a la pareja de alias "Pinocho", jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada

El presidente De la Espriella confirmó que en la operación, desarrollada en Santa Marta y Ciénaga, fueron capturadas 13 personas. Entre ellas, alias "Yolima", pareja de alias "Pinocho", jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Redacción Judicial
24 de septiembre de 2026 – 05:33 p. m.
Capturan a la pareja de alias "Pinocho", jefe de las Autodefensas de la Sierra Nevada
La mujer fue detenida por la Policía y el Ejército en una operación adelantada en Santa Marta y Ciénaga.
Foto: Archivo Particulación

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que en la tarde de este jueves 24 de septiembre fue capturada Yolima Johana Murgas Guzmán, alias “Yolima”, pareja de Freddy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como jefe principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Según detalló el jefe de Estado a través de un trino, la operación se desarrolló en Santa Marta y Ciénaga (Magdalena), donde fueron capturadas 13 personas vinculadas al grupo armado: “La Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas. Entre ellas está alias ‘Yolima’, compañera sentimental del narcoterrorista alias ‘Pinocho’, cabecilla principal de la estructura”.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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