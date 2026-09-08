Capturan a “Los Orión”, banda dedicada al tráfico transnacional de explosivos

De acuerdo con el presidente De la Espriella, este grupo tendría relación con varias estructuras de las disidencias de las Farc. Foto: X: @ABDELAESPRIELLA

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Una banda dedicada al tráfico de explosivos en países de la región acaba de quedar desarmada. Se trata de “Los Orión”, que, al parecer, comercializaba ilegalmente con explosivos en por lo menos tres países además de Colombia.

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De acuerdo con lo dicho por el propio presidente Abelardo de la Espriella, seis presuntos integrantes de este grupo fueron capturados recientemente en operaciones adelantadas en Antioquia y Cundinamarca. Dentro de los detenidos está alias “Mauro”, presunto jefe de la estructura.

Según señaló el jefe de Estado, “esta organización estaría dedicada al tráfico de explosivos provenientes de Chile, Perú y Ecuador, destinados a estructuras criminales para la ejecución de acciones terroristas y actividades de minería ilegal”.

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Dentro de la operación fueron incautados 17.000 detonadores, 100 kilos de insumos químicos para fabricar explosivos, dos armas de fuego, munición, nueve celulares, un vehículo y COP 7,2 millones en efectivo.

El presidente De la Espriella señaló que “Los Orión” tendrían alianzas criminales con estructuras de las disidencias de las Farc como la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos. Según dijo el primer mandatario, “cada detonador que incautamos es un explosivo que no llegará a manos de los terroristas. Vamos a cortar sus rutas de abastecimiento, sus finanzas y sus alianzas criminales”.

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