Consejo de Estado confirma muerte política de la excongresista Mary Anne Perdomo

El alto tribunal confirmó en segunda instancia la decisión con la cual la política perdió su investidura. Foto: Archivo Particular

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El Consejo de Estado le dio muerte política a la excongresista del Pacto Histórico Mary Anne Perdomo, al encontrar que usó, de manera indebida, recursos públicos al interior de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. El alto tribunal confirmó en segunda instancia la decisión con la cual la política perdió su investidura.

La determinación del Consejo de Estado tuvo como ponente al magistrado Juan Camilo Morales, quien planteó que la excongresista del Pacto Histórico debía perder su investidura. Lo que encontraron al revisar las denuncias es que Perdomo, efectivamente, había destinado dineros públicos para pagarle la nómina a una mujer que ya no hacía parte de su UTL.

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Tal como se expuso en la demanda, y determinó la justicia, después de ser elegida como representante a la Cámara por Santander, Mary Anne Perdomo vinculó a su UTL a María Isabel Rueda Guerrero como su asistente. Sin embargo, cuando la mujer renunció y contrataron a otra persona para el cargo, Rueda Guerrero siguió cumpliendo algunas funciones en la UTL y recibiendo el salario como si estuviera vinculada.

En la decisión del alto tribunal se lee que Laura Fernanda Rueda Guerrero, quien fue contratada después de la renuncia de Maria Isabel Rueda Guerrero “no desarrolló actividades reales en la UTL y que la gestión cotidiana de la oficina, incluidas las comunicaciones, instrucciones de trabajo y presencia en el Congreso, siguió a cargo de María Isabel Rueda Guerrero”.

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Según el documento, “los salarios reconocidos a Laura Fernanda se destinaron a un fin distinto del legalmente autorizado, al simular una relación laboral para canalizar remuneraciones hacia quien no figuraba formalmente como servidora”.

Con la decisión del alto tribunal, en palabras sencillas, Mary Anne Perdomo, no podrá acceder nunca más a un cargo de elección popular dentro o fuera de Congreso. Por estos mismos hechos, avanza en la Corte Suprema de Justicia un proceso en contra de la excongresista del Pacto Histórico.

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