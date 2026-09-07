Reactivan órdenes de captura a miembros de Comuneros del Sur que estaban en diálogos de paz

Ese diálogo se suspendió por resolución presidencial del pasado 3 de septiembre de 2026. Foto: Oficina del Consejero Comisionado de

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La Fiscalía General de la Nación reactivó en las últimas horas las órdenes de captura contra miembros del grupo armado Comuneros del Sur. La resolución con fecha de este 7 de septiembre señala que las personas que gozaban del beneficio y se les reactiva la orden de captura son: Oliverio Orfilio Pai, Gabriel Yepes Mejía, Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, Santo Eligio García, James Eduardo Álvarez, Leidy Paola Tapia, Víctor Alfonso Rodríguez.

Estas personas hacían parte de la mesa de diálogo que el gobierno del expresidente Gustavo Petro adelantaba con la estructura en el marco de la paz total. Asimismo, la resolución señala al resto de integrantes de ese grupo armado a quien no se les tendrá que reactivar la orden de captura debido a que estas ya se encontraban activas.

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