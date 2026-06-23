Capturan a “Mono Huevo”, jefe de las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”

El hombre es señalado como jefe armado de la estructura Ever Castro del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”. Foto: rchivo parti

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En una operación adelantada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Uno del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Anderson Castro Repiso, alias “Mono Huevo”. El hombre es señalado como jefe armado de la estructura Ever Castro del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”.

Según detalló el Ejército, este sujeto tenía una orden de captura vigente. Alias “Mono Huevo” fue detenido en horas de la madrugada en La Esperanza, zona rural de La Macarena (Meta). Por su parte, el alcalde del municipio, César Sánchez, confirmó a medios de comunicación que el operativo se realizó hacia las 3:00 de la mañana.

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Además, el funcionario confirmó que durante la operación se registró un intento de asonada por parte de campesinos de la región, quienes pretendían, al parecer, evitar que los uniformados se llevaran al disidente. “La comunidad empezó a salir con la guardia campesina, pero al ver la contundencia de la orden de captura, se logró la captura y se restableció el orden en el territorio (...) Los soldados ya están libres, ya no hay problema”, señaló.

Fuentes del Ejército confirmaron a El Espectador que alias “Mono Huevo” tiene un prontuario criminal de cerca de ocho años dentro del grupo armado. El hombre, de 26 años, habría participado en delitos como acceso carnal violento contra una menor de 14 años, ocurrido el 4 de febrero de 2017 en el municipio de La Uribe (Meta).

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Según la información conocida por este diario, también habría realizado citaciones extorsivas a ganaderos de ese municipio entre 2022 y 2025, así como constreñimientos a la población civil en varias veredas del sector. Además, de acuerdo con el Ejército, el disidente tendría mayor injerencia en las veredas Mansitas, El Diviso, El Tigre y La Estrella, en el municipio de Uribe.

Alias “Mono Huevo” era el cuarto jefe encargado de la comisión armada de la estructura Ever Castro. Según las autoridades, se encargaba directamente de coordinar acciones terroristas, como la instalación de artefactos explosivos, así como del entrenamiento y empleo de nuevas tecnologías, como drones cargados con explosivos.

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