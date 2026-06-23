Juez reafirma orden de desarchivar denuncia de Gustavo Petro contra Andrés Pastrana

La información fue confirmada por el abogado Alejandro Carranza, quien actúa en representación del primer mandatario. Foto: Archivo Particular

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En la mañana de este martes 23 de junio, un juez de Bogotá ordenó que se desarchive la denuncia interpuesta por el presidente Gustavo Petro en contra del expresidente Andrés Pastrana por los delitos de injuria y calumnia. La denuncia, radicada el 7 de diciembre de 2023, había sido archivada por la Fiscalía General de la Nación en agosto del año pasado.

La información fue confirmada por el abogado Alejandro Carranza, quien actúa en representación del primer mandatario. Puntualmente, la publicación del expresidente Pastrana señalaba: “Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de la farsa denominada paz total”.

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En su trino, el abogado Carranza señaló que la decisión judicial “reconoce que los hechos denunciados merecen ser investigados y esclarecidos por la Fiscalía, garantizando los derechos de la víctima, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia”.

Además, el abogado del presidente Petro señaló que le resulta “preocupante que una actuación iniciada hace cerca de tres años hubiera culminado en archivo sin que se agotaran plenamente los mecanismos necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados”. Asimismo, señaló: “La providencia conocida hoy constituye una victoria de la institucionalidad, del derecho de las víctimas a ser escuchadas y del principio según el cual ninguna persona, sin importar su condición o trayectoria pública, está por encima de la ley”.

En contexto: Juez ordena desarchivar la denuncia de Petro contra Pastrana por injuria y calumnia

El pasado 25 de febrero, un juez de Bogotá ya había ordenado, en primera instancia, que se desarchivara la denuncia interpuesta por el presidente Petro contra el exmandatario. En su momento, el jefe de Estado señaló: “Quiero dejar claro que estas acusaciones son completamente falsas. No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones y dichas declaraciones no reflejan, en lo más mínimo, la realidad de mi administración ni los principios que la guían”.

Según la denuncia interpuesta por el primer mandatario, las acusaciones del expresidente Pastrana constituyeron un ataque directo a su derecho fundamental a la honra y al buen nombre. Además, señaló que el expresidente Pastrana tiene un potencial significativo para afectar su honra y desacreditar su gobierno.

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En agosto de 2025, la Fiscalía archivó la denuncia de Petro contra Pastrana porque, en su concepto, había una “atipicidad” en la conducta denunciada. Para el ente investigador, las declaraciones del expresidente se dieron en el contexto de publicaciones de medios de comunicación y de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente, en el marco del proceso que se adelanta en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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