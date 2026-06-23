Condenan a 40 años de prisión a hombre que abusó de su hija de 13 años en Cundinamarca

El hombre, de 37 años, aprovechaba que la menor quedaba bajo su cuidado para abusar sexualmente de ella. Foto: EFE - Nina Osorio

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Un juez de conocimiento condenó a 40 años de prisión a un hombre responsable de abusar sexualmente de su hija menor de edad en el municipio de La Palma (Cundinamarca). Según detalló la Fiscalía General de la Nación, para el momento de los hechos la menor tenía 13 años y fue sometida a vejámenes sexuales en al menos tres ocasiones.

La investigación fue liderada por un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra los Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), quien estableció y probó en juicio que uno de los hechos de abuso se registró en diciembre de 2024, en una vivienda de La Palma, donde vivía la abuela paterna de la menor.

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La misma situación se repitió en enero y febrero de 2025, cuando el agresor, de 37 años, aprovechaba que la víctima quedaba bajo su cuidado para abusar sexualmente de ella. Además, según detalló el ente investigador, el hombre amenazó con lastimarla si contaba lo ocurrido.

El caso fue denunciado por la madre de la víctima, quien señaló al padre biológico de la menor al notar que este había incurrido en abusos sexuales reiterados, aprovechando su cercanía y condición de autoridad dentro del hogar.

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En ese sentido, un juez de conocimiento declaró al hombre responsable por el delito de acceso carnal violento agravado. El hombre fue capturado el 30 de julio de 2025 en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

El panorama de la violencia sexual contra menores de edad en el país es preocupante. Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicó un informe en el que señala que, solo en un año, uno de cada cinco adolescentes en Colombia sufrió abusos y explotación sexual, especialmente mediados por la tecnología. La cifra corresponde a unos 860.000 niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años.

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