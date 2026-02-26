Publicidad

Capturan a mujer que estaba armada en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Tolima

De acuerdo con las autoridades, se trata de una funcionaria del Inpec que estaba de vacaciones y no en actos de servicio. El partido político pidió adelantar las investigaciones a las que haya lugar.

Redacción Judicial
27 de febrero de 2026 - 12:26 a. m.
De acuerdo con la entidad penitenciaria, la mujer se encontraba de vacaciones al momento de los hechos.
Foto: Archivo Particular
Este jueves 26 de febrero, durante un evento político en el que participaban la precandidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el parque José León Armero del municipio de Honda (Tolima), fue capturada por las autoridades una mujer armada. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ella es una de sus funcionarias, pero, para el momento del evento, estaba de vacaciones.

A través de un comunicado, el partido político solicitó a las autoridades competentes “adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”. Asimismo, exigió al Gobierno garantías electorales y condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades políticas en medio de las elecciones legislativas y presidenciales.

Según indicó el Inpec, actualmente la funcionaria se encuentra a disposición de las autoridades competentes y explicó que al momento de los hechos la mujer no estaba en actos del servicio.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

fredys lopez ortega(9j2g1)Hace 18 minutos
Los uribistas, casi todos, están armados hasta los dientes, ya los hemos vistos en otras oportunidades mostrandos sus armas de fuego. No sera la única oportunidad en la que sean sorprendidos con armas de fuego.
