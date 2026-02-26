Capturan a mujer que estaba armada en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Tolima

De acuerdo con la entidad penitenciaria, la mujer se encontraba de vacaciones al momento de los hechos. Foto: Archivo Particular

Este jueves 26 de febrero, durante un evento político en el que participaban la precandidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el parque José León Armero del municipio de Honda (Tolima), fue capturada por las autoridades una mujer armada. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ella es una de sus funcionarias, pero, para el momento del evento, estaba de vacaciones.

A través de un comunicado, el partido político solicitó a las autoridades competentes “adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”. Asimismo, exigió al Gobierno garantías electorales y condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades políticas en medio de las elecciones legislativas y presidenciales.

Según indicó el Inpec, actualmente la funcionaria se encuentra a disposición de las autoridades competentes y explicó que al momento de los hechos la mujer no estaba en actos del servicio.

