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Capturan a ocho militares activos y uno retirado por presunta corrupción en el Ejército

Nueve militares fueron capturados en distintas regiones del país, señalados de estar vinculados a un investigación judicial por peculado por apropiación y falsedad en documento público.

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Redacción Judicial
25 de agosto de 2026 - 07:22 p. m.
Según revelo el Ejército, el operativo es el resultado de una investigación que se extendió por más de 18 meses.
Según revelo el Ejército, el operativo es el resultado de una investigación que se extendió por más de 18 meses.
Foto: Ejército
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En las últimas horas fueron capturados ocho uniformados en servicio activo y un militar retirado, en un operativo del Gaula Militar, junto con la Policía y bajo la coordinación de la Fiscalía. Los capturados son señalados de presuntos delitos de corrupción al interior del Ejército. Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los implicados y la información entregada por el Ejército sobre el operativo es limitada

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El Espectador conoció que entre los capturados se encuentran tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero, todos ellos en servicio activo. También fue capturado un suboficial retirado, con el grado de sargento primero.

Las capturas se realizaron en distintas regiones del país, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta (Norte de Santander), dentro de un proceso penal que vincula a los implicados con los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

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Según revelo el Ejército, el operativo es el resultado de una investigación que se extendió por más de 18 meses, en la que las autoridades lograron establecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos y trámites administrativos por parte del personal capturado, lo que habría configurado hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, que legalizarán las capturas en las próximas horas. De manera paralela, el Ejército informó que abrió las respectivas investigaciones disciplinarias y administrativas internas, con el propósito de esclarecer los hechos.

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Por Redacción Judicial

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