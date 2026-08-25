Capturan a ocho militares activos y uno retirado por presunta corrupción en el Ejército

Según revelo el Ejército, el operativo es el resultado de una investigación que se extendió por más de 18 meses. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas fueron capturados ocho uniformados en servicio activo y un militar retirado, en un operativo del Gaula Militar, junto con la Policía y bajo la coordinación de la Fiscalía. Los capturados son señalados de presuntos delitos de corrupción al interior del Ejército. Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los implicados y la información entregada por el Ejército sobre el operativo es limitada

Lea: Fiscalía acusará a exviceministro de Defensa por millonario contrato de helicópteros rusos

El Espectador conoció que entre los capturados se encuentran tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero, todos ellos en servicio activo. También fue capturado un suboficial retirado, con el grado de sargento primero.

Las capturas se realizaron en distintas regiones del país, en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta (Norte de Santander), dentro de un proceso penal que vincula a los implicados con los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Lea también: Procuraduría pide reforzar atención por brotes de tuberculosis en cárcel de Cartagena

Según revelo el Ejército, el operativo es el resultado de una investigación que se extendió por más de 18 meses, en la que las autoridades lograron establecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos y trámites administrativos por parte del personal capturado, lo que habría configurado hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Los nueve capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, que legalizarán las capturas en las próximas horas. De manera paralela, el Ejército informó que abrió las respectivas investigaciones disciplinarias y administrativas internas, con el propósito de esclarecer los hechos.

Siga leyendo: Jorge Eliécer Laverde Vargas se posesionó como nuevo contralor general de la República

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.