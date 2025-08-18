Capturan a presunto responsable de masacre en la frontera entre Colombia y Ecuador

El hombre, identificado como e Jhon Keiner Michael Pérez Tovar, es el segundo capturado hasta la fecha por el asesinato de las cinco personas. Foto: Fiscalía

Un nuevo movimiento de las autoridades permitió la captura y judicialización de un sujeto señalado de ser el segundo responsable de la masacre de cinco personas ocurrida el 27 de noviembre de 2024 en el Puente Internacional Rumicha, de Ipiales (Nariño). Se trata de Jhon Keiner Michael Pérez Tovar quien, según la Fiscalía, es de nacionalidad venezolana.

La información entregada por el ente investigador señala que Pérez Tovar fue capturado en una diligencia de allanamiento adelantada con el apoyo de la Policía, en el barrio La Laguna, del municipio de Ipiales. Las autoridades le seguían la pista por ser, al parecer, uno de los autores de la masacre por la que otro hombre, Héctor José Meléndez Acosta, ya enfrenta juicio.

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Pérez Tovar, en compañía de Meléndez Acosta, llegaron fuertemente armados hasta el sector de Voladero, en el puente Rumichaca y abrieron fuego de forma indiscriminada en contra de quienes estaban allí. Dos personas murieron en el sitio, entre ellas un menor de 17 años. Las otras tres murieron cuando eran trasladadas a un centro asistencial.

Tras la captura, un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial lo presentó ante un juez de control de garantías y fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El hombre no aceptó ninguno de los cargos y el mismo juez ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra, de manera preventiva. Tendrá que cumplirla en un centro carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra, igual que el otro sujeto que ya está en juicio por el mismo hecho.

La captura de Meléndez Acosta, el otro presunto implicado, se registró el pasado 2 de enero. “En las verificaciones se constató que tenía en su contra una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, la cual presuntamente desatendió para ejecutar la acción ilegal”, dijo la Fiscalía en su momento.

