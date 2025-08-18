Envían a la cárcel a tres personas señaladas de atentado con moto bomba en Cali

Las tres personas señaladas de atentado con moto bomba en Cali y enviadas a la cárcel de manera preventiva son Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres. Foto: Fiscalía

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento preventiva a tres sujetos señalados como responsables de la instalación de una motocicleta bomba frente al Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el barrio Manuela Beltrán, de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). El hecho ocurrió en la mañana del pasado 10 de junio, mismo día en el que fueron perpetradas 24 acciones terroristas en Cauca y Valle del Cauca.

Según la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, Neinyer Valencia Anizares, Darwin Daniel Flórez Suárez y José Luis Riascos Torres serían los presuntos responsables de la instalación y detonación del artefacto, sobre las 8:30 de la mañana de ese martes. “Producto del ataque, un peatón que pasaba por el lugar quedó herido y varias edificaciones, entre estas la sede policial, presentaron daños de consideración”, dijo la entidad.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Valencia Anizares y Riascos Torres habrían realizado vigilancias en el sector para evitar que fuera detectado el artefacto; mientras que Flórez Suárez es señalado de transportar la motocicleta bomba hasta el barrio Manuela Beltrán y entregarla a otro hombre que se encargó de ubicarla en el punto indicado”, argumentó la Fiscalía sobre el rol de cada uno de los procesados.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó a los tres sujetos los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno. Sin embargo, ninguno de los tres aceptó cargos. El juez de control de garantías determinó que la medida de aseguramiento preventiva debe ser cumplida en un centro carcelario.

Aunque en principio las autoridades dijeron que las 24 acciones terroristas que se presentaron en la mañana del 10 de junio en 13 municipios de Cauca y Valle del Cauca eran responsabilidad de las disidencias de las Farc, puntualmente de la estructura comandada por alias “Iván Mordisco”, la Fiscalía no se pronunció sobre la posibilidad de que estos tres sujetos hagan parte de esa estructura armada, que delinque en el suroccidente del país.

Los ataques de esa mañana dejaron un saldo de cinco civiles y dos policías muertos y 27 personas heridas. La crisis fue de tal magnitud, que las autoridades regionales citaron a un consejo de seguridad extraordinario en la ciudad de Cali, al que asistió el presidente Gustavo Petro, con el objetivo de evaluar la situación y tomar medidas de emergencia.

