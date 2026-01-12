Capturan a presunto responsable del atentado del Eln a Batallón de Aguachica, Cesar. Foto: Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura de alias “Ismael”, integrante del Eln, quien habría participado en el atentado contra el Batallón de Aguachica, Cesar, el pasado 18 de diciembre, en el que murieron siete militares y resultaron heridos alrededor de 30 uniformados.

Para el desarrollo de esta operación, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, propinaron un golpe a las redes de esa guerrilla en Aguachica, Cesar. En el operativo fue capturado “Ismael”, quien además sería integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del Eln, según informó el ministro Sánchez.

De acuerdo con información de inteligencia, habría tenido responsabilidad directa en el atentado terrorista contra una unidad del Ejército, el 18 de diciembre de 2025, cumpliendo funciones de apoyo logístico, almacenamiento de material de guerra y coordinación de actividades criminales.

Durante la diligencia, las autoridades incautaron munición de guerra, una granada, material propagandístico y equipos de comunicación.

Tras el atentado, el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardoza, señaló que el ataque fue perpetrado por el frente Camilo Torres Restrepo del Eln.

“Con profundo dolor de patria, recibo el reporte preliminar de cuatro de nuestros soldados asesinados y siete más heridos. Nuestra solidaridad y total respaldo para ellos y sus familias. Las unidades del Ejército, de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes”, declaró el alto mando.

