MinDefensa inicia agenda en EE. UU. para consolidar cooperación en lucha contra narcotráfico.

Con una videoconferencia entre Colombia y Estados Unidos arranca la agenda diplomática para consolidar la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Así lo detalló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de un comunicado, en el que además señaló los temas priorizados que se van a trabajar. La agenda binacional será antesala del próximo encuentro que tendrá el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Dentro de los ejes temáticos que se van a trabajar, el ministro Sánchez explicó que durante este primer encuentro se concluyeron tres prioridades como adelantar una agenda con Estados Unidos “para que entiendan claramente lo que estamos haciendo en la lucha contra las drogas”. Otra de las líneas de trabajo serán las oportunidades para fortalecer la cooperación internacional en temas de inteligencia, drones y anti drones. Finalmente, un tercer punto a tratar será una hoja de ruta para afectar las amenazas contra las naciones como el crimen organizado trasnacional.

“En esta conversación fue claro que así como hay una estrategia para afectar el consumo, la hay para afectar la producción”, dijo el ministro, que además aprovechó para lanzar un mensaje de diálogo y paz. “La solución frente a los programas siempre será el diálogo. El diálogo entre Estados Unidos y Colombia, un país que combate con total contundencia”, agregó. Sánchez fue enfático en que buscará conversaciones con el departamento de defensa, con miembros del Senado y representantes de alto nivel de la Casa Blanca.

La videollamada entre ambos países este lunes 12 de enero sucedió entre el subsecretario Joseph Humire, el ministro de Defensa y la canciller Rosa Villavicencio. La agenda tendrá una duración de tres días y participarán delegados de los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores.

