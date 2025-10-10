Capturan a presuntos disidentes de las Farc, señalados por ataque terrorista en Huila

Los capturados serían integrantes del Bloque Central Isaías Pardo, de las disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”. Foto: Policía

En una rueda de prensa acompañado por la cúpula militar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura de alias “Alex” y alias “Karla”, presuntos integrantes del Bloque Central Isaías Pardo, de las disidencia de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, que operan el sur del país.

Ambos son señalados de intimidar y amenazar a la comunidad en zona rural del municipio de La Plata (Huila), y de participar en el atentado terrorista con motobomba perpetrado el pasado 17 de abril, que dejó dos menores de edad muertos y 32 personas heridas.

El ministro informó que la operación fue producto de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Las capturas se realizaron cuando los sospechosos se desplazaban en un vehículo blindado por la vía que comunica a los municipios de La Argentina y La Plata.

El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, entregó los detalles de la operación. “Esta acción operativa permitirá a la familia de los hermanos Sergio y Luisa Fernanda Trujillo Peña encontrar sosiego al saber que los presuntos responsables del atentado que cegó la vida de sus hijos ya están en manos de la justicia”, señaló el uniformado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias “Karla” sería una de las autoras intelectuales del atentado ocurrido en abril en el casco urbano de La Plata, donde los explosivos fueron instalados en una motocicleta estacionada cerca de la estación de Policía. La detonación causó una devastadora onda explosiva que afectó viviendas, establecimientos comerciales y vehículos.

Por su parte, alias “El Negro”, otro de los capturados, fue identificado como uno de los líderes del Bloque Central Isaías Pardo, y hombre de confianza de alias “Marlon”, máximo líder de esa estructura. Según las autoridades, alias “El Negro” asumió el mando tras la muerte en operaciones de alias “Cholinga”, el pasado 10 de junio.

Las autoridades señalan a alias “El Negro” de tener una trayectoria criminal de más de diez años, dedicada al narcotráfico y al control armado del territorio en el sur de Huila. Además, sería responsable de reclutamiento forzado de menores, desplazamiento de campesinos, homicidios selectivos de líderes sociales y extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y transportadores.

Alias “Karla”, descrita por las autoridades como “una mujer supremamente peligrosa”, ocupaba el cargo de segunda al mando y líder financiera del Bloque Central Isaías Pardo. De acuerdo con la investigación, estaba encargada de recaudar dinero proveniente de extorsiones y coordinar acciones violentas contra quienes se negaban a pagar las cuotas exigidas por la organización.

En el mismo operativo también fueron capturados alias “Dani”, presunto coordinador logístico, y alias “Yerli”, otra integrante de la estructura disidente y paraje sentimental de alias “El Negro”. Ambos estarían involucrados en extorsiones, secuestros y acciones de constreñimiento a la población civil para promover asonadas y bloqueos contra la fuerza pública.

