Incautan 42 kilos de oro ocultos en tanques de gasolina en Huila

El comandante de las Fuerzas Militares señaló que el material estaría avaluado en más de COP 20.500 millones, lo que afectaría “las finanzas de este GAO-r, con las que pretendían oxigenar sus economías ilícitas en el sur del país”. Foto: Archivo particular

El comandante general de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, dio a conocer la incautación de 42 kilogramos de oro que eran transportados en vehículos, ocultos en el tanque de gasolina.

Según el comandante, la incautación fue coordinada por soldados de la Quinta División del Ejército Nacional, quienes realizaron una inspección en la vía que comunica la vereda El Cedro con el corregimiento de Bruselas, en el municipio de Pitalito (Huila), donde hallaron la caleta improvisada.

El oro era transportado por dos hombres y, presuntamente, pertenecería a las disidencias del grupo armado Comandos de Frontera. El comandante de las Fuerzas Militares señaló que el material estaría avaluado en más de COP 20.500 millones, lo que afectaría “las finanzas de este GAO-r, con las que pretendían oxigenar sus economías ilícitas en el sur del país”.

En otro hecho, el pasado 26 de agosto, el Ejército Nacional incautó 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína, camuflados en un cargamento de heno en la vereda Panorama, municipio de La Plata, en el departamento del Huila.

Las autoridades señalaron que la droga pertenecería a la estructura criminal Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

La droga incautada tendría un valor estimado de más de COP 11.000 millones (USD 2,7 millones aproximadamente) en el mercado internacional, triplicando su precio frente al mercado de drogas colombiano.

