Liberan comisión médica que fue secuestrada en La Plata (Huila)

Foto: Gobernación del Huila

El alcalde de La Plata (Huila), Camilo Ospina Martínez, confirmó la liberación de ocho integrantes de una comisión médica secuestrada el pasado 8 de octubre, presuntamente por miembros de la estructura Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Recibimos información sobre la liberación de ocho integrantes de la Misión Médica que fueron privados de su libertad por parte de grupos armados no estatales en La Plata #Huila, ayer. Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la Misión Médica y el… pic.twitter.com/XV5m1EbqPe — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) October 9, 2025

Según declaró Ospina Martínez a Noticias Caracol, estas personas fueron liberadas en el sector de San Miguel, una zona cercana a las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, lugar al que inicialmente se dirigía la comisión.

Por su parte, la ONU también se manifestó sobre la liberación de los funcionarios y reiteró su llamado a los grupos armados no estatales para que respeten “la Misión Médica y el Derecho Internacional Humanitario, de forma irrestricta, en todo tiempo y lugar”.

Al momento del secuestro, la ONU había solicitado la “liberación inmediata y en buen estado de salud de nueve integrantes de una misión médica”. Sin embargo, al momento de la liberación, el número reportado fue de ocho personas.

Noticia en desarrollo...

