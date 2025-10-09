Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Liberan comisión médica que fue secuestrada en La Plata (Huila)

La ONU y la Alcaldía confirmaron la liberación de ocho personas que habían sido plagiadas el pasado 8 de octubre por un grupo al margen de la ley. En un inicio, la organización mencionó el secuestro de nueve personas.

Redacción Judicial
09 de octubre de 2025 - 07:37 p. m.
las personas fueron entregadas en el sector de San Miguel, una zona cercana a las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, hacia donde inicialmente se dirigía la comisión.
las personas fueron entregadas en el sector de San Miguel, una zona cercana a las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, hacia donde inicialmente se dirigía la comisión.
Foto: Gobernación del Huila
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El alcalde de La Plata (Huila), Camilo Ospina Martínez, confirmó la liberación de ocho integrantes de una comisión médica secuestrada el pasado 8 de octubre, presuntamente por miembros de la estructura Hernando González Acosta, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Según declaró Ospina Martínez a Noticias Caracol, estas personas fueron liberadas en el sector de San Miguel, una zona cercana a las veredas Agua Bonita y Buenos Aires, lugar al que inicialmente se dirigía la comisión.

Vínculos relacionados

Alrededor de 300 familias están confinadas por combates entre Eln y disidencias en Buenaventura
Nuevo ataque contra el Inpec: guardia fue herido en Cartagena
Explosión de carro bomba dejó una mujer herida en corregimiento de El Tambo (Cauca)

Contexto: ONU denuncia secuestro de misión médica en La Plata (Huila)

Por su parte, la ONU también se manifestó sobre la liberación de los funcionarios y reiteró su llamado a los grupos armados no estatales para que respeten “la Misión Médica y el Derecho Internacional Humanitario, de forma irrestricta, en todo tiempo y lugar”.

Al momento del secuestro, la ONU había solicitado la “liberación inmediata y en buen estado de salud de nueve integrantes de una misión médica”. Sin embargo, al momento de la liberación, el número reportado fue de ocho personas.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

ONU Colombia

La Plata

Huila

Hernando González Acosta

disidencias de las Farc

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.