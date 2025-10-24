Capturan a presuntos líderes de “Salsa Nueva Generación”, señalados por 10 homicidios

Los capturados son Manuel Arrieta Cedeño, alias Chucho, uno de los presuntos cabecillas de la organización ilegal; y Johnnier Yesmith Marrugo. Foto: Fiscalía General de la Naci

Dos hombres señalados de pertenecer a una peligrosa banda dedicada al sicariato en Cartagena (Bolívar) fueron capturados por la Fiscalía y la Policía. Se trata de Manuel Arrieta Cedeño, alias Chucho, y Johnnier Yesmith Marrugo, alias Chino Mafia. Ambos son investigados por su presunta participación en al menos 10 homicidios y ocho casos de tentativa de homicidio ocurridos entre 2023 y 2024.

Según las autoridades, la organización criminal de la que harían parte los dos hombres es conocida como “Salsa Nueva Generación”. Arrieta Cedeño y Marrugo serína dos de los presuntos líderes de esa estructura ilegal. Ambos son investigados por múltiples homicidios selectivos ocurridos en Cartagena.

El ente investigador explicó que los asesinatos estarían relacionados con una confrontación armada por el control de las actividades de narcomenudeo en la ciudad y habrían sido utilizados como un mecanismo de intimidación contra la población.

A alias Chino Mafia y alias Chucho también se les atribuyen dos ataques sicariales perpetrados en enero de 2024, en los sectores 20 de Julio y Fredonia, en los que murieron un menor de edad y un abogado, respectivamente. Asimismo, se les señala de haber participado en una acción armada registrada el 18 de febrero de 2024 en el barrio Chapacua, que dejó a cinco personas heridas.

Las investigaciones establecieron que alias Chino Mafia sería el líder principal de la organización y habría ordenado varios de los asesinatos documentados. Por su parte, alias Chucho estaría a cargo del componente de tráfico local de estupefacientes, así como de su almacenamiento, venta y distribución.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, homicidio, homicidio en grado de tentativa, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos los delitos en modalidad agravada.

Asimismo, se les atribuye el delito de destinación ilícita de muebles o inmuebles. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que la Fiscalía avanza en las investigaciones correspondientes.

