Capturan a tres hombres señalados de enviar cocaína en veleros y contenedores a EE. UU.

Su captura se da en atención de una solicitud de extradición realizada por una corte del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos. Foto: Fiscalía General de la Naci

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En una operación coordinada por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA, fueron capturados tres presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al envío de cocaína oculta en veleros y contenedores de carga con destino a Estados Unidos.

Su captura se da en atención de una solicitud de extradición realizada por una corte del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos. Estos hombres fueron identificados como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón.

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Según indicó la Fiscalía, a esta red ilegal transnacional se le atribuyen alianzas con estructuras del Clan del Golfo y del Ejército de Liberación Nacional (Eln), para movilizar los cargamentos por las zonas en las que mantienen presencia y llevarlos hasta los puertos y zonas de embarque de Cartagena (Bolívar), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).

Zapata Zuluaga, quien, según el ente investigador, sería el principal articulador de la red ilegal, fue localizado en una finca de Guatapé (Antioquia), avaluada en más de COP 8.000 millones. Por su parte, Bedoya Pineda fue capturado en una vivienda del barrio El Poblado de Medellín (Antioquia).

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La Fiscalía señaló que, en el procedimiento, fueron incautados dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentos contables que darían cuenta de transacciones superiores a COP 2.000 millones.

Además, fueron hallados billetes marcados con claves, “los cuales eran usados como token para controlar la recepción de los estupefacientes por parte de los contactos internacionales y el retorno de los pagos”. Por último, Sebastián Garzón fue capturado en Cartago (Valle del Cauca).

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