De acuerdo con la investigación, Sevilla Arteaga presuntamente usó una cédula falsa a nombre de José Daniel Martínez López para realizar transacciones a través de diferentes productos bancarios y operaciones con…

Tres mujeres, señaladas de participar en la movilización de dinero del Tren de Aragua, fueron capturadas. Según detalló la Fiscalía General de la Nación, las detenidas harían parte de la estructura de Kenferson Josué Sevilla Arteaga, alias "Flipper", quien administraba y ocultaba recursos provenientes de la organización delincuencial.

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Capturan a tres mujeres señaladas de mover más de COP 2.500 millones del Tren de Aragua

De acuerdo con la investigación, Sevilla Arteaga presuntamente usó una cédula falsa a nombre de José Daniel Martínez López para realizar transacciones a través de diferentes productos bancarios y operaciones con activos virtuales mediante la plataforma Binance. El ente investigador puso en evidencia la entrada y salida de dinero por más de COP 2.500 millones.

Según la Fiscalía, para desarrollar estas actividades ilegales, alias "Flipper" habría contado con la ayuda de Jessimar Yudensil Medina Medina, cuyos productos bancarios registraron entradas de recursos por hasta COP 2.339 millones.

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Por otro lado, Valentina Betancur Valencia habría participado en la administración del dinero de la organización. Esto, a través de operaciones financieras por COP 3.390 millones, mientras que a Judy Alezander Valencia Correa se le atribuyen movimientos bancarios por COP 536 millones.

La Fiscalía también da cuenta de vínculos patrimoniales con personas y sociedades que figuran en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los que aparece relacionado alias "Flipper".

Sevilla Arteaga, quien permanece en la cárcel La Picota, en Bogotá, fue notificado de una orden judicial por estos hechos. El hombre está privado de la libertad en atención a un requerimiento con fines de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por cargos relacionados con terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

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Las cuatro personas fueron presentadas ante jueces de control de garantías, quienes les imputaron los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Las verificaciones hechas al patrimonio de alias "Flipper" permitieron a las autoridades detectar bienes que estarían a nombre de la identidad que suplantó.

Entre los bienes hay inmuebles en Medellín (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander), así como vehículos de alta gama a nombre de personas de su confianza, entre ellas Medina Medina y Betancur Valencia. "Los elementos materiales probatorios indican que Sevilla Arteaga recurrió a ciudadanos venezolanos para darle apariencia de legalidad a su capital", aseguró la Fiscalía.

En esa línea, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre un total de 34 bienes, avaluados preliminarmente en COP 5.500 millones.

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Puntualmente, se trata de 17 inmuebles urbanos y tres rurales, 10 vehículos lujosos, tres establecimientos de comercio y acciones en un complejo hotelero. Los bienes están ubicados en Medellín, Sabaneta y Guatapé (Antioquia), y Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander), y fueron ocupados en diligencias realizadas por servidores del CTI y del Gaula de la Policía.

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