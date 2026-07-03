Capturan en Antioquia a alias “Palizada”, narcotraficante buscado por Interpol en 196 países

Las autoridades señalan que alias “Palizada” es heredero de una organización con capacidad para enviar hasta 12 toneladas de cocaína al exterior. Foto: Policía

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La Policía Nacional capturó en Envigado (Antioquia) a alias “Palizada”, señalado como uno de los principales articuladores del envío de cocaína hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. El general William Rincón, director de la institución, señaló que el hombre es “heredero de una organización con capacidad para enviar hasta 12 toneladas de cocaína al mes”.

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Según las autoridades, era una pieza clave en una estructura criminal encargada de coordinar alianzas entre distintas organizaciones narcotraficantes, con las cuales consolidó redes logísticas que permitían el envío masivo de estupefacientes hacia el exterior.

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Las investigaciones señalan que, tras heredar la organización criminal y con el paso del tiempo, alias “Palizada” fortaleció vínculos con estructuras asociadas a Los Mellizos y a los desmovilizados jefes paramilitares alias “Macaco” y “Cuco Vanoy”, lo que le permitió ampliar su capacidad de operación a nivel internacional.

El hombre ya había sido condenado a 25 años de prisión por tráfico de cocaína y era requerido mediante orden judicial y Notificación Roja de Interpol, con difusión en 196 países. De acuerdo con las autoridades, la organización de la que hacía parte tenía capacidad para movilizar hasta 12 toneladas de cocaína al mes, lo que la convertía en una de las redes con mayor alcance logístico para el abastecimiento de mercados internacionales de droga.

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El director de la Policía, el general Rincón, afirmó que “no existe refugio para quienes dirigen las redes del narcotráfico transnacional” y agregó que la captura de alias “Palizada” “representa un golpe contundente contra una de las estructuras criminales con mayor capacidad para coordinar el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa”.

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