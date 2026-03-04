Capturan en Córdoba a exconcejal con COP 434 millones que serían para compra de votos

Misael Augusto Villareal Jorge y Virginia Rosa Urango Ramos , quienes se movilizaban en un vehículo Renault Twingo. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva captura de personas moviendo millones de pesos en efectivo para la supuesta compra de votos a pocos días de las elecciones al Congreso de este año volvió a presentarse. Este miércoles, 4 de marzo, fue capturado un exconcejal de Montelíbano, quien se movilizaba con una mujer en un vehículo en el que llevaban más de COP 400 millones en efectivo. Según las autoridades, el dinero sería usado para comprar votos.

En contexto: Escolta capturado con dinero para supuesta compra de votos fue dejado en libertad

El hecho ocurrió en la vía que conduce del municipio de Montería a Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio. El vehículo en el que iba fue detenido por la Policía de Tránsito, inteligencia e investigación criminal. En el carro, un Renault Twingo, fueron encontrados en total COP 434 millones en efectivo.

Villareal estaba acompañado por Virginia Rosa Urango Ramos. En el carro llevaban un bolso negro en el que se encontró el dinero. El hombre había sido elegido como concejal del municipio de Montelíbano para el período (2024-2027) , sin embargo, perdió su investidura en agosto de 2025 debido a un conflicto de intereses durante la elección del secretario del consejo municipal.

Le recomendamos: Las inconsistencias que rodean el caso del escolta de secretario de la Cámara

Por ahora, las autoridades verifican la procedencia del dinero que habría sido retirado en Montería y, según verificaciones preliminares, lo transportaban directamente hacia Montelíbano. Por ahora, no se ha determinado el fin del dinero, pero el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dice que revisan si era para a compra de votos.

Al ser capturados, las dos personas fueron cuestionadas sobre la procedencia del dinero, pero no lograron argumentar su origen. El caso ya es revisado por la dirección especializada de lavado de activos de la Fiscalía General.

Esta es la segunda captura en menos de dos días que tendría relación con presuntos delitos electorales a contados días para las elecciones legislativas. El pasado 3 de marzo, en una carretera de Hatonuevo (La Guajira), fue capturado un escolta del esquema de seguridad del secretario de la Cámara Jaime Lacouture. El hombre, identificado como Luis Alfredo Acuña, transportaba en un vehículo particular COP 145 millones en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

Conozca más: “No participé de los hechos”: secretario de la Cámara por polémica en captura de su escolta

Sin embargo, un día después, fue dejado en libertad y se le devolvió el dinero. De acuerdo con el abogado Iván Cancino, quien representó al escolta Luis Alfredo Acuña en la audiencia, el juez de control de garantías determinó que la captura fue ilegal y ordenó devolver los COP 145 millones que le fueron encontrados. “La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, dijo el abogado.

Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión de dejarlo en libertad. Además, un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y de la Dirección Especializada contra la Corrupción seguirán adelante con la investigación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.