La Fiscalía General de la Nación confirmó que, a través de una notificación roja de Interpol, fue capturado en España el exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar. Según los primeros detalles, la Guardia Civil Española retuvo en un puesto de policía de la isla de Lanzarote al exmandatario local. En su contra estaba activa una orden de captura que fue expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026 por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual…

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, a través de una notificación roja de Interpol, fue capturado en España el exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar. Según los primeros detalles, la Guardia Civil Española retuvo en un puesto de policía de la isla de Lanzarote al exmandatario local. En su contra estaba activa una orden de captura que fue expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026 por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

Según detalló el ente investigador, los hechos que se le atribuyen a Caicedo Omar fueron denunciados el pasado 2 de julio. Para esa misma fecha, el exgobernador habría salido del país. "El 23 de julio, en virtud del fuero que envestía al señor Caicedo Omar, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien dispuso de un plan metodológico y de varias actividades de policía judicial que han permitido obtener elementos materiales probatorios que darían cuenta de la posible responsabilidad del exgobernador en las conductas que se le endilgan", señaló la Fiscalía.

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Aunque desde el ente investigador no detallaron puntualmente el caso relacionado a presuntos delitos sexuales, a Caicedo lo siguen varios procesos en la justicia. Uno de ellos tiene que ver precisamente con un caso de presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, que habría ocurrido en 2023. Esa investigación está en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pues para el momento en que habrían ocurrido los hechos, Caicedo era gobernador.

La denuncia, que reveló inicialmente la revista Semana y fue presentada por la madre de la menor en junio de este año, señala que su relación con el también exalcalde de Santa Marta se originó por motivos profesionales. En el documento, la denunciante asegura que uno de los episodios más graves ocurrió el 17 de julio de 2023. Según su versión, Carlos Caicedo llegó al inmueble en el que ella y su hija se encontraban y le exigió que lo dejara hablar a solas con la menor para preguntarle “qué le estaba ocultando”.

Además, afirma que le ordenó permanecer en una habitación mientras él conversaba con la niña. “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible. Estas circunstancias constituyen el hecho central en que me percaté de lo ocurrido con mi hija”, se lee en la denuncia.

La mujer relató que esa misma noche se produjo una confrontación verbal con Carlos Caicedo, durante la cual, según su versión, él la habría amenazado “profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”. Asimismo, aseguró que el entonces gobernador del Magdalena intentó agredirla sexualmente.

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Según la denunciante, desde julio de 2023 “y de forma continua hasta la fecha”, ha sido víctima de “manipulación psicológica sistemática” por parte de Carlos Caicedo, ejercida principalmente a través de mensajes de WhatsApp. La mujer sostiene que el excandidato presidencial la habría amenazado en varias oportunidades con acabar con su vida y con denunciarla ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos maltratos contra la menor.

La mujer también denunció que en febrero de 2026, la menor de edad, quien hoy día tiene 11 años, decidió hablar por primera vez de lo ocurrido. En la denuncia, la mujer señala: “Caicedo ‘la manipulaba sexualmente’ y que los regalos que él enviaba para la niña eran, a su entender, la forma de comprar su silencio. Mi hija también refirió que Caicedo la había bañado”.

A través de un comunicado público, emitido el 20 de julio, Carlos Caicedo se pronunció sobre la denuncia. En el documento, el excandidato presidencial señala: “Esta nueva endilgación carece de sustento y constituye un nuevo intento de condena mediática. No conozco el contenido de las supuestas denuncias, no he sido notificado de actuación alguna y, en consecuencia, rechazo de manera categórica cualquier imputación que se pretenda hacer en mi contra. Nadie puede ser condenado en los medios de comunicación antes de ejercer plenamente su derecho de defensa”.

Su salida del país coincidió, además, con unos días antes de que la Jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá lo condenara en primera instancia por corrupción a la salud, específicamente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Ese caso se deriva de las irregularidades identificadas en el fallido proyecto de modernización de la red sanitaria de Santa Marta, ejecutado durante su gestión como alcalde. De esta manera, la justicia cierra un proceso judicial que comenzó en 2014 y que se prolongó durante más de diez años.

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