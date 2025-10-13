Capturan en flagrancia a tres hombres con menores que serían reclutados para disidencias

Los capturados fueron identificados como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez. Foto: Fiscalía

Las autoridades capturaron en flagrancia a tres hombres que transportaban a dos adolescentes por una carretera rural de Tolima, presuntamente para entregarlos a una estructura armada vinculada a las disidencias de las Farc. La acción se registró durante un operativo de patrullaje de la Policía Nacional en una vía que conduce al municipio de Guamo (Tolima).

Como Jorge Esgardo Eslava Pinzón, Sebastián José Camargo Álvarez e Iván Darío Esterilla Ordóñez, fueron identificados los hombres que se movilizaban en un vehículo particular con cinco ocupantes. Según el reporte oficial, los uniformados se acercaron al carro luego de observarlo estacionado a un costado de la vía.

Durante el registro, los policías hallaron brazaletes con distintivos de las disidencias de las Farc y constataron que dos de los pasajeros eran menores de edad que no portaban documentos de identidad. Tras varias preguntas, los uniformados establecieron que los adolescentes, ambos de 17 años, habían salido de sus lugares de origen en Nariño con el supuesto fin de integrarse a un grupo armado en el sur de Tolima.

Los hombres fueron puestos a disposición de una fiscal de la Seccional Tolima, quien los presentó ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias fueron imputados por el delito de reclutamiento ilícito. El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres.

Alertas en la región

En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos y posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el departamento de Tolima, especialmente en el municipio de Roncesvalles. Según el organismo, la población se encuentra expuesta a diferentes amenazas como consecuencia de la presencia de grupos armados que disputan el control territorial.

El informe advierte que en esta zona confluyen tres estructuras armadas que mantienen una fuerte presión sobre las comunidades rurales. La primera de ellas es el Frente Gerónimo Galeano, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, máximo líder del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas Farc.

También se identificó la presencia del Frente 57 Yair Bermúdez, una estructura que en principio formaba parte del EMC, pero que ahora actúa con autonomía y liderazgo propio, tras separarse del mando de “Mordisco”. De acuerdo con la Defensoría, este frente ha mostrado dinámicas de expansión desde el norte y sur de Valle del Cauca hacia los municipios de Tolima, aprovechando su cercanía geográfica para extender economías ilegales y ejercer control sobre corredores estratégicos.

A ello se suma la injerencia del Frente Joaquín González, que operaría bajo las órdenes de alias “Calarcá Córdoba”, líder del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, otra disidencia de las antiguas Farc actualmente vinculada al proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

La Defensoría advirtió que esta triple presencia armada configura un escenario de alto riesgo en Roncesvalles, donde las disputas entre el Frente 57 y otras estructuras, como el Frente Adán Izquierdo, podrían reproducirse, afectando directamente a las comunidades campesinas y a las poblaciones en tránsito.

Además, alertó sobre el aumento de prácticas como la extorsión, el control de rutas del narcotráfico y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con el fin de incrementar el número de combatientes y fortalecer las economías ilícitas en Tolima.

