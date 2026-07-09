Capturan en Medellín a canadiense pedido por EE. UU. por tráfico de armas y drogas

El ciudadano canadiense Arif Jhuman, conocido con los alias de “Gillani” o “William Milles”, fue capturado en el Centro Comercial El Tesoro, en la ciudad de Medellín. Foto: Polic

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En un reconocido gimnasio del Centro Comercial El Tesoro, en la ciudad de Medellín, fue capturado alias “Gillani” o “William Milles”, un canadiense requerido por Estados Unidos por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes y armas. La operación se llevó a cabo de manera conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de Antinarcóticos, la Dirección de investigación Criminal e Interpol.

Su nombre real es Arif Jhuman, quien de acuerdo con las investigaciones, habría ingresado a Colombia en 2025, utilizando documentos de identidad presuntamente falsificados. Jhuman también es requerido por la Policía Provincial de Ontario (Canadá) por el incumplimiento de las condiciones de libertad condicional derivadas de una condena de diez (10) años de prisión.

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Dentro de su prontuario, también figura una captura en el año 2024 en Miami, Florida (Estados Unidos), por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas ilícitas. Sin embardo en diciembre de 2025 fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el presunto delito de conspiración para el tráfico de armas, por hechos ocurridos entre los años 2023 y 2024, relacionados con el traslado de más de 100 armas de fuego desde el estado de Florida hacia Canadá.

“La Dirección de Antinarcóticos continuará fortaleciendo las capacidades de inteligencia, investigación criminal e interdicción para combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico, afectando sus estructuras financieras, logísticas y operacionales, tanto dentro como fuera del territorio nacional”, señalaron las autoridades.

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Por su parte, la Policía Nacional de Colombia reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y el desarrollo de operaciones contundentes contra las organizaciones criminales transnacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

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