De la Espriella declara objetivos militares a jefes de Eln y de las disidencias en Catatumbo

Abelardo de la Espriella declaró como objetivos militares a Robinson Navarro Flórez, alias “Alfred”, jefe del Frente de Guerra Nororiental del ELN, y a Carlos Andrey García, alias “Andrey”, del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Foto: Archivo Particular

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Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reuniera este 8 de julio con los alcaldes y el gobernador de Norte de Santander para socializar su plan de recuperación del Catatumbo, el próximo jefe de Estado lanzó un ultimátum a dos jefes crimianles que operan en una de las regiones más golpeadas por la confrontación armada en el país.

Se tratan de Robinson Navarro Florez, alias “Alfred”, del frente de Guerra Nororiental del Eln, y Carlos Andrey García, alias “Andrey”, del frente 33 de las disidencias de las Farc. Ambos fueron declarados objetivo militar del nuevo gobierno, y De la Espriella les fijó un plazo de un mes para someterse a la justicia.

“Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias Alfredo, del frente de Guerra Nororiental del Eln, y a alias Andrey, del frente 33 de las Farc, objetivo militar del Gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, advirtió De la Espriella ante los medios presentes.

En ese mismo espacio también participó el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Enrique Mora, quien informó que, a partir del 7 de agosto, quedarán reactivadas en todo el país las órdenes de captura contra los máximos cabecillas de estas estructuras armadas. Según explicó, la medida se ejecutará por instrucción de la Policía Nacional y contará con la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

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