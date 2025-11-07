Logo El Espectador
Capturan en Medellín a hombre pedido en extradición por lavar dinero con criptomonedas

Según la Fiscalía, llegó a lavar algo más de COP 7.700 millones, simulando transferencias internacionales. En el operativo también fueron detenidas otras 19 personas.

Redacción Judicial
07 de noviembre de 2025 - 05:17 p. m.
El entramado criminal permitía ocultar el origen del dinero, vinculado al tráfico de droga. Así, Agudelo Maya habría dado apariencia de legalidad a algo más de USD 2 millones, es decir, COP 7.700 millones.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Luis Felipe Agudelo Maya, presunto integrante de una red señalada por la Fiscalía General de la Nación de legalizar dineros del narcotráfico mediante la compra y venta de monedas virtuales, fue capturado en Medellín (Antioquia). Su captura se dio en medio de una operación coordinada por el ente investigador, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Ejército Nacional.

Agudelo Maya tiene una solicitud de extradición expedida por una Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida “por cargos relacionados con concierto para delinquir y lavado de activos”. Según indica el requerimiento de extradición internacional, el capturado estaría involucrado en la implementación de un esquema de blanqueo de capitales, esto, a través del “intercambio de criptoactivos como USDT y la técnica de pagos espejo”.

El ente investigador explicó que estas operaciones le permitían a Agudelo Maya simular transferencias internacionales sin que en realidad se moviera físicamente el dinero, lo que facilitaba el ingreso del recurso de forma ilegal al sistema financiero de Colombia y México.

Además, el entramado permitía ocultar el origen del dinero, vinculado al tráfico de droga. Así, Agudelo Maya habría dado apariencia de legalidad a algo más de dos millones de dólares, es decir, COP 7.700 millones. Según la Fiscalía, en la captura del hombre también se detuvieron otras 19 personas que “harían parte de la red criminal señalada de dinamizar el modelo ilegal de blanqueo de activos del narcotráfico”.

Asimismo, el ente investigativo señaló que en procedimientos realizados en Miami (Estados Unidos), Ciudad de México (México) y Madrid (España) también se incautaron dólares en efectivo y “elementos que serán de relevancia para el avance de las investigaciones”. La extradición de Agudelo Maya a Estados Unidos aún no ha sido tramitada, mientras tanto, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

