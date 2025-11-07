Capturan a alias “Gael”, presunto implicado en el secuestro del niño Lyan Hortúa

Según las autoridades, el hombre coordinaba acciones armadas, el reclutamiento y la instrucción de menores, así como la planeación de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en el Valle del Cauca. Foto: Ejército Nacional

Luis Edinson Bastidas Vásquez, alias “Gael”, presunto líder de las redes de apoyo del grupo armado Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, fue capturado en zona rural de Cundinamarca en una operación coordinada entre el Gaula Militar Valle del Cauca, la Tercera Brigada, Inteligencia Militar y el CTI.

De acuerdo con datos del Ejército, alias “Gael” es investigado por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir. Además, estaría vinculado con acciones terroristas en Cali y Jamundí (Valle del Cauca), así como al secuestro del menor Lyan Hortúa, quien fue retenido durante varios días en el corregimiento de Villacolombia, zona rural de Jamundí en mayo de este año.

Además, el hombre coordinaba acciones armadas, el reclutamiento, entrenamiento e instrumentalización de menores para la guerra, así como “la planeación de ataques contra la fuerza pública y la población civil en el Valle del Cauca”. Según las autoridades, alias “Gael” también participó en hostigamientos contra las estaciones de Policía de Dagua y la base militar de Anchicayá.

En su historial delictivo figura el asesinato de un presunto integrante de la banda Los Shottas, así como la “adecuación de una volqueta cargada con explosivos dirigida contra la base militar de Palmira y su participación en el ataque al CAI del barrio El Rodeo, en Jamundí”.

El pasado 20 de junio fue capturado en Cali otro hombre que, al parecer, tenía el rango más alto dentro de la cadena criminal responsable del secuestro de Lyan Hortúa, el niño de 11 años que fue raptado el 3 de mayo de este año dentro de su vivienda en zona rural de Jamundí.

El capturado fue identificado como Jhon Fredy Rivera Montaño, alias “JF”, quien, según las autoridades, también sería el líder de una red de apoyo del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Contra Rivera ya existía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, uso de menores para la comisión de delitos y desplazamiento forzado.

