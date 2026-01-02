Capturan en Rionegro a ciudadano británico requerido por España mediante circular roja

Se trata de Polemos Michael George, buscado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Foto: Policía N

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ciudadano británico, requerido por las autoridades del Reino de España mediante una notificación roja de Interpol, fue capturado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia). Se trata de Polemos Michael George, buscado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Según indicó la Policía Nacional, el hombre era buscado por hechos ocurridos el 16 de agosto de 2023 en Marbella, provincia de Málaga, donde presuntamente habría realizado múltiples disparos con arma de fuego contra varias personas, entre ellas menores de edad, “poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de los presentes”.

Lea: Fuerza pública intensifica operaciones en el Catatumbo ante escalada de violencia

El resultado, según las autoridades, fue posible “gracias al fluido intercambio de información entre la Oficina Central Nacional Interpol Colombia y las autoridades de España y Reino Unido”, lo que permitió establecer el ingreso del hombre al territorio colombiano. Al parecer, Michael George ingresaba al país con fines turísticos y tenía previsto permanecer por algunos meses.

El director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, señaló que estos resultados “evidencian la efectiva sinergia operacional entre la Policía Nacional de Colombia y las agencias internacionales. La cooperación policial internacional es determinante para dar cumplimiento a los requerimientos judiciales de autoridades en todo el mundo y evitar que personas vinculadas a graves delitos utilicen nuestro territorio como refugio o ruta de tránsito”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.