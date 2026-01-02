Imputan a un pastor de San Andrés por presunto abuso sexual contra cuatro mujeres

Al parecer, el hombre citaba a las feligreses y les proponía realizar supuestos rituales de sanación, en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido. Foto: Fiscalía General de la Naci

Un caso de presunto abuso sexual se presentó en una comunidad religiosa de la isla de San Andrés. Un hombre identificado como John Jairo Leguia González, líder de una iglesia, es señalado por presunto abuso de al menos cuatro feligresas. El hombre fue capturado e imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

Según la Fiscalía General de la Nación, Leguia González, en su condición de pastor, se habría aprovechado de su posición para engañar y abusar sexualmente de mujeres que asistían a su iglesia. El hombre fue imputado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Seccional San Andrés Islas de la Fiscalía.

Según el ente investigador, las autoridades recopilaron varias denuncias y obtuvieron elementos probatorios que indicarían que el hombre citaba a las feligresas y les proponía realizar supuestos rituales de sanación, en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido. Al menos cuatro mujeres habrían sido sometidas a tales actos por parte del pastor Leguia González.

“En medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas, que depositaban su confianza y creían en sus consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, bajo la idea de que todo hacía parte del rito”, señaló la Fiscalía.

De esta manera, presuntamente, el pastor sometió al menos a cuatro mujeres. Leguia González no aceptó los cargos imputados y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

