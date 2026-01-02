Esto se sabe sobre los combates entre Ejército y grupo criminal Los Pachenca, en Magdalena

El Ejército señaló que el material de guerra incautado representaba una amenaza para la tranquilidad y la seguridad de la población del departamento. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tropas del Batallón de Montaña Número 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también conocido como Los Pachenca. Los hechos ocurrieron en la vereda El Mirador, municipio de Ciénaga (Magdalena), y las operaciones se desarrollaron en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Según indicaron las autoridades, los uniformados incautaron 1.396 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, 21 granadas hechizas adaptadas para dron, tres granadas artesanales, una libra de pólvora negra, un artefacto tipo balón bomba, tres escopetas, 13 proveedores, nueve cintelas o hamacas, dos chalecos multipropósito, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, así como material de intendencia y aparatos de comunicación.

Lea: Catatumbo bajo fuego: enfrentamientos de Eln y disidencias de las Farc amenazan la seguridad

El Ejército señaló que el material de guerra incautado representaba una amenaza para la tranquilidad y la seguridad de la población del departamento. Asimismo, indicó que su objetivo es continuar desarrollando este tipo de operaciones en el departamento de Magdalena, “en coordinación con las demás autoridades, con el firme propósito de garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y convivencia pacífica para la población civil”.

Los Pachenca son una de las organizaciones criminales que operan en el norte del país. Estuvieron en el foco de la opinión pública luego de que, en noviembre de 2025, difundieran videos en los que se imponían a civiles distintos castigos violentos, como trabajos forzados, inmovilización de extremidades, exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y solicitudes públicas de perdón. Estas acciones habrían sido aplicadas por presuntas conductas como el hurto, la violencia de género, la venta de drogas y la violencia intrafamiliar.

Le puede interesar: Lo que se sabe sobre la muerte de un policía mientras atendía una riña en Villavicencio

El 12 de noviembre de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la imposición de sanciones y castigos en Santa Marta y Valledupar, presuntamente aplicados por este grupo ilegal con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según indicó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se recopilaron en total 19 registros audiovisuales en los que se evidenciaba ese tipo de tratos.

De acuerdo con la ONU, estas acciones “constituyen graves vulneraciones de los derechos humanos, incluyendo actos que podrían ser calificados como tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población, y representan una afectación directa del derecho a la integridad personal, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra la Tortura, de los cuales Colombia es Estado parte”.

Lea también: Padres del soldado Víctor Hugo Yepes claman al Gobierno por su liberación

Asimismo, la organización señaló que entre las víctimas se identificaron mujeres obligadas a realizar trabajos forzados y a quienes se les rapó el cabello de forma violenta y en contra de su voluntad: “Estas acciones contra las mujeres atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal”.

En su momento, la ONU instó al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones de prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de la población víctima de estas agresiones por parte de grupos armados, así como a adelantar las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables de los hechos. En este caso, Los Pachenca, que tienen amplio poder en Magdalena, controlan los corredores del narcotráfico y las redes de extorsión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.