Capturan a más de 20 integrantes de las Autodefensas de la Sierra en tres departamentos

En un trabajo coordinado por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ejecutaron de manera simultánea 32 allanamientos en los municipios de Valledupar (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla (La Guajira).

Como resultado de este operativo, fueron capturados 21 sujetos mediante orden judicial, y otros tres fueron aprehendidos en flagrancia. Entre los capturados se encuentra alias “Bebecita”, pareja sentimental de alias “Nain”, principal líder del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Según las autoridades, alias “Bebecita”, capturada en La Guajira, era la encargada de las finanzas de la organización criminal y ya contaba con una orden de captura por su presunta participación en delitos de extorsión y concierto para delinquir.

En el operativo también fue capturado un soldado profesional activo, quien, presuntamente, facilitaba a las ACSN el tráfico de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. “Este hecho, abordado con total transparencia, reafirma que ningún acto de corrupción o complicidad será tolerado dentro de las Fuerzas Militares de Colombia”, aseveraron las Fuerzas Militares.

Las autoridades confirmaron que, durante el operativo, también se incautaron tres pistolas, una escopeta, 189 cartuchos calibre 7.62 mm eslabonados, cinco granadas, 600 gramos de marihuana, 18 millones de pesos en efectivo, material de intendencia con distintivos del grupo armado, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.

