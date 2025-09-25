Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Capturan a más de 20 integrantes de las Autodefensas de la Sierra en tres departamentos

Las autoridades colombianas desarrollaron un operativo que resultó en 32 allanamientos y más de 20 capturas. Entre las personas detenidas se encuentra la pareja sentimental del principal líder del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Redacción Judicial
25 de septiembre de 2025 - 09:23 p. m.
También fue capturado un soldado profesional activo, quien, presuntamente, facilitaba a las ACSN el tráfico de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
También fue capturado un soldado profesional activo, quien, presuntamente, facilitaba a las ACSN el tráfico de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Foto: Fuerzas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En un trabajo coordinado por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ejecutaron de manera simultánea 32 allanamientos en los municipios de Valledupar (Cesar), Santa Marta (Magdalena), Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla (La Guajira).

Como resultado de este operativo, fueron capturados 21 sujetos mediante orden judicial, y otros tres fueron aprehendidos en flagrancia. Entre los capturados se encuentra alias “Bebecita”, pareja sentimental de alias “Nain”, principal líder del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Vínculos relacionados

Caso Ungrd: Pedro Rodríguez será testigo contra 13 personas en entramado de corrupción
Falsos positivos: tres generales del Ejército aceptaron responsabilidad ante la JEP
Corte Constitucional admitió demanda sobre poderes de la ANT para entregar tierras
La estrategia es neutralizar a quienes están detrás de las asonadas: Mindefensa

Lea: Juzgado ordena traslado de “Pipe Tuluá” al pabellón de extraditables de La Picota

Según las autoridades, alias “Bebecita”, capturada en La Guajira, era la encargada de las finanzas de la organización criminal y ya contaba con una orden de captura por su presunta participación en delitos de extorsión y concierto para delinquir.

En el operativo también fue capturado un soldado profesional activo, quien, presuntamente, facilitaba a las ACSN el tráfico de armamento y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. “Este hecho, abordado con total transparencia, reafirma que ningún acto de corrupción o complicidad será tolerado dentro de las Fuerzas Militares de Colombia”, aseveraron las Fuerzas Militares.

Le puede interesar: Corte da 20 días a Gobierno Petro para reestructurar la entidad que implementa el Acuerdo de Paz 

Las autoridades confirmaron que, durante el operativo, también se incautaron tres pistolas, una escopeta, 189 cartuchos calibre 7.62 mm eslabonados, cinco granadas, 600 gramos de marihuana, 18 millones de pesos en efectivo, material de intendencia con distintivos del grupo armado, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

ACSN

Alias Bebecita

Fiscalía

Policía Nacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.