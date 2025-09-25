La estrategia es neutralizar a quienes están detrás de las asonadas: Mindefensa

Ministro de Defensa y cúpula militar en rueda de prensa en el Museo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Tocancipá (Cundinamarca). Foto: Valentina Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras superar en el Congreso la moción de censura que buscaba apartarlo del cargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó hacia las 11:30 de la mañana de este miércoles, 24 de septiembre, al Museo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Tocancipá (Cundinamarca). Allí presidió la décimo cuarta edición de la campaña Correo de la Gratitud, iniciativa que recoge mensajes de apoyo de la ciudadanía dirigidos a los miembros de la Fuerza Pública.

Al cierre del evento, en una rueda de prensa, Sánchez presentó el nuevo fusil CAL 5,56 mm diseñado y fabricado por la Industria Militar de Colombia (Indumil), que reemplazará de forma progresiva al tradicional Galil en el transcurso de un año. Paralelamente, el ministro dio declaraciones sobre la estrategia con la que el Gobierno busca responder a las recientes asonadas que han afectado operativos militares en distintas regiones del país.

“La estrategia radica principalmente en neutralizar a quienes están detrás de estas asonadas y están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esas son las disidencias de alias ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, que están amenazando y atacando a la población civil, inclusive desplazándola y utilizándola como escudos humanos para frenar el accionar de la fuerza pública”, señaló Sánchez.

Sánchez se refirió al fenómeno de las asonadas calificándolo como un “mecanismo cobarde” utilizado por las disidencias de las Farc y otros grupos ilegales para frenar las operaciones de las tropas. Sostuvo que estos grupos “no tienen la capacidad armada para contener a la Fuerza Pública, por eso recurren a colocar mujeres frente a un soldado que cumple estrictamente los derechos humanos y que prácticamente queda inhibido de usar su arma”.

El ministro recordó que cada despliegue militar está enmarcado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que las operaciones se dirigen siempre contra un objetivo militar legítimo. No obstante, advirtió que cuando 500 o 600 civiles se interponen en un operativo —ya sea por presión, intimidación o “voluntad”— el principio de distinción entre combatientes y no combatientes se vuelve “muy complejo” de aplicar.

Así avanza la judicialización en casos de asonadas

El jefe de cartera aseguró que frente a las asonadas de este año ya se han emitido órdenes de captura y que varias investigaciones avanzan en la Fiscalía General de la Nación. “Es cuestión de tiempo para que esas personas estén ante la justicia. Sin embargo, judicializar a 500, 600 o hasta 1.000 ciudadanos es muy complejo”, explicó.

Lea: Asonadas contra la fuerza pública: el difícil reto de judicializar a la población civil

Además, puso como ejemplo los hechos ocurridos en Belén, La Plata (Huila), donde centenares de personas bloquearon un operativo militar. “Ya tendrán que decirle a la Fiscalía General de la Nación si fueron obligados o era por voluntad o porque tengan alguna afinidad con algún criminal, pero que estaban cometiendo secuestro, asonada o interrupción a una función pública lo estaban haciendo, y eso es un delito”, declaró el jefe cartera.

Sánchez explicó que la estrategia del Gobierno para enfrentar las asonadas se sostiene sobre cuatro pilares. El primero, de carácter judicial, apunta a fortalecer la recolección de pruebas. Para ello, el ministro le pidió a la ciudadanía grabar y compartir material que permita identificar a los responsables, incluso de manera anónima. Con esas evidencias, sostuvo, la Fiscalía podrá adelantar procesos más sólidos y avanzar en la judicialización de quienes instigan o participan en estas acciones.

En paralelo, el Ministerio estudia ajustes a las reglas de enfrentamiento de la Fuerza Pública. Sánchez indicó que las tropas ya cuentan con la orden de emplear sus armas en legítima defensa y recordó que, “así como ocurre en una base militar que está prohibido ingresar o de lo contrario está sujeto a que reciba un ataque, lo mismo pasa en una operación militar. Determinar un perímetro y si ingresan a ese perímetro, pues corren la suerte que ya está siendo advertida”.

El funcionario agregó que se analizan experiencias internacionales, como la de Perú, donde se aplicaron métodos de control menos letales, entre ellos disparos a extremidades inferiores, que según dijo, redujeron los episodios de asonadas.

El plan se completa con dos puntos adicionales que son entrenamiento y tecnología. Las unidades militares y policiales reciben capacitaciones especiales para responder de manera coordinada, mientras se avanza en la adquisición de armas de menor letalidad.

El ministro cerró su declaración advirtiendo que, “quien le cierra las puertas a la Fuerza Pública, se las abre al crimen. La gente debe ser consciente de que al participar en estas actividades ilegales deja a sus familias, a sus cultivos y a su futuro en manos de los violentos”.

Relacionado: “Esto es un secuestro y extorsivo”: Mindefensa tras retención de 33 militares en Guaviare

El nuevo fusil de las Fuerzas Militares

El otro anuncio estuvo centrado en la presentación del fusil CAL 5,56 mm, un desarrollo de Indumil que representa un hito en la industria militar del país. Esta arma reemplazará al Galil ACE y busca consolidar la autonomía estratégica de Colombia al reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

Entre sus ventajas se cuentan un menor peso, mayor resistencia en condiciones extremas, mantenimiento simplificado y un diseño modular que facilita la integración de accesorios. Además, su costo de fabricación es un 25% más bajo que el del Galil.

El proyecto avanza en tres fases:

Fase I: investigación y vigilancia tecnológica (ya concluida).

Fase II: diseño y desarrollo de producto, actualmente en 75%, con 10 prototipos que serán probados desde octubre de 2025.

Fase III: ingeniería de procesos y producción en serie, prevista para iniciar en el segundo semestre de 2026.

“A partir de 2026 iniciaremos la transición, con capacidad de producir 80.000 fusiles anuales hasta reemplazar los 400.000 actuales”, anunció Sánchez.

El coronel Juan Carlos Mazo, gerente de Indumil, explicó que gracias al inventario de cañones disponible —8.000 unidades— es posible garantizar la transición sin afectar el suministro inmediato para las Fuerzas Armadas.

Niegan moción de censura a Mindefensa

El contexto en el que se dieron estos anuncios del 24 de septiembre estuvo marcado por el debate en la Cámara de Representantes, donde se votó la moción de censura en contra del ministro de Defensa.

Le recomendamos: El expediente oculto del crimen contra un exmilitar que fue aliado de Carlos Castaño

Con 102 votos en contra y 20 a favor, la plenaria rechazó la iniciativa. “Este no es un respaldo al ministro de Defensa de este Gobierno, sino un voto de confianza y un reconocimiento absoluto por los 410.000 hombres y mujeres militares y policías que entregan todo por la Patria”, dijo Sánchez tras conocerse la decisión.

El debate de moción de censura, impulsado por los representantes Christian Garcés, Jhon Jairo Berrío y Juan Espinal, del Centro Democrático, buscaba responsabilizar al ministro por lo que calificaron como una crisis de seguridad y orden público en el país.

Durante la discusión, Juan Espinal sostuvo que la bancada no actuaba en contra de la Fuerza Pública, pero cuestionó la gestión del jefe de cartera al recordar que, en lo corrido de su administración, han sido asesinados 84 policías y soldados. Pese a los señalamientos y a las críticas por el aumento de casos de reclutamiento de menores y el asesinato de líderes políticos, la votación fue favorable para Pedro Sánchez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.