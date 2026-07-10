Capturan red que habría enviado cocaína en aviones privados desde Santa Marta a EE.UU.

Según las investigaciones, que iniciaron en 2024, estas personas mantenían vínculos estratégicos con el Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Dijín

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En una operación realizada este 10 de julio en Santa Marta (Magdalena), las autoridades capturaron a seis personas requeridas por la Corte Distrital del Estado de Ohio (Estados Unidos). Los detenidos son señalados de pertenecer a una red criminal dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína.

Según las investigaciones, que iniciaron en 2024, estas personas mantenían vínculos estratégicos con el grupo armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que les suministraba apoyo logístico y de seguridad para el transporte de los cargamentos de droga.

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Las autoridades explicaron que la modalidad delictiva de la red consistía en contaminar aeronaves privadas que operaban desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta con cargamentos de cocaína. La operación fue coordinada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“A través de la infiltración de un agente encubierto y del uso de fuentes humanas, los investigadores pudieron documentar la estructura jerárquica de la organización criminal y la participación de integrantes clave, entre ellos alias ‘Barbas’, señalado como el responsable de la producción y la logística, y alias ‘Conde’, quien habría utilizado su cargo como supervisor de seguridad aeroportuaria para facilitar el ingreso clandestino de cocaína a las aeronaves”, señalaron las autoridades.

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Además, la investigación permitió vincular a la organización criminal con la Operación Ohio, en la que fueron incautados 40 kilogramos de cocaína en Santa Marta y capturados en flagrancia tres ciudadanos. Estos resultados, según explicó la Dijín, “proporcionaron elementos materiales probatorios contundentes que fortalecieron el expediente para las solicitudes de extradición”.

En esa misma línea, las autoridades identificaron las rutas utilizadas por la red para el tráfico de cocaína, que incluían no solo Estados Unidos, sino también conexiones con puertos de Europa y el uso de cruceros turísticos para el transporte de estupefacientes. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, a la espera de que se surtan los trámites legales para su extradición.

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