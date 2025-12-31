Cárcel para hombre que enviaba dólares falsos a EE. UU. desde imprenta clandestina en Boyacá. Foto: Fiscalía

En una finca de Berbeo (Boyacá) funcionaba una imprenta clandestina para falsificar a gran escala billetes de 20 y 50 dólares. Un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, agendas de Estados Unidos y el apoyo de unidades del Gaula y la Policía Nacional se identificó el complejo clandestino y se judicializó a una persona.

Tras allanar el lugar, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron máquinas y planchas litográficas, impresoras, cortadoras y contadoras. Asimismo, hallaron octavos de papal con impresiones a dos caras de billetes para cortar, tintas y sellos de seguridad.

Además de los implementos para la producción de los billetes, las autoridades también lograron incautar la suma de 1′123.000 dólares falsos terminados y listos para ser comercializados. El hombre que fue capturado fue identificado como José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, quien estaría a cargo del lugar y la producción ilegal del dinero.

La investigación apunta a que esta imprenta clandestina estaría bajo el poder de una red trasnacional que habría desarrollado un sistema de impresión para obtener los billetes, venderlos y distribuirlos en Colombia, Estados Unidos y otros países.

A Ballesteros le imputaron los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada; y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda. A pesar del material probatorio, el hombre no aceptó los cargos y cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario.

