Procuraduría formula cargos a expresidente de Emssanar por presunta omisión de pagos

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo y representante legal de Emssanar EPS S. A. S., José Homero Cadena Bacca, quien ocupó ese cargo entre febrero de 2020 y noviembre de 2021. La razón: no habría pagado las deudas de la entidad, pese a que el 25% de ellas ya se habían vencido.

Según el ente de control, el exdirector habría omitido, presuntamente, la adecuada gestión de las deudas pendientes de la entidad, cuyo monto, al 31 de diciembre de 2020, ascendía a los $998.716 millones.

La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública de la Procuraduría argumentó que, de acuerdo con las primeras pruebas recolectadas, “una proporción superior al 25% del total adeudado se encontraba en mora, con atrasos que superaban los 60, 120 y hasta 360 días”. Esto habría afectado el flujo de los recursos de la salud y la oportuna prestación de los servicios a los usuarios de la EPS.

Según el Ministerio Público, Cadena Bacca también habría omitido, en su papel como director, adoptar medidas de dirección y control financiero que permitieran reducir o mitigar los atrasos, “comprometiendo la destinación específica de los recursos parafiscales administrados por la EPS”.

La Procuraduría calificó la conducta del exdirector de la EPS, sobre quien ahora pesa la investigación disciplinaria, como falta gravísima. No es la primera vez que Cadena Bacca está bajo la lupa de la Procuraduría. En marzo de este año el Ministerio Público ya le había formulado cargos en otro caso de presunta corrupción.

Según el ente de control, cuando el hombre estaba al frente de Emssanar también habría autorizado y ordenado pagos de comisiones de corretaje y gastos financieros por un monto cercano a los $5.000 millones. Es decir, que habría usado irregularmente recursos públicos para pagarle a intermediarios que participaba en responsabilidades de la EPS.

Cadena Bacca habría reducido en 2020 los fondos asignados a la entidad a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el objetivo de desviar esos recursos al pago de intermediarios. En ese sentido, habría incurrido en un uso desmedido e inadecuado de los recursos financieros que estaban destinados exclusivamente a la salud.

