Así operaba la red Lisboa: enviaban migrantes con pasaportes falsos a otros países

Hasta ahora se han confirmado 33 hechos en los que la red ayudó de manera ilegal a que, por lo menos, 50 migrantes, entre ellos dos menores de edad, entraran o se movieran por el país. Foto: Fiscalía General de la Nación

Un grupo de 11 presuntos integrantes de una organización delincuencial conocido como “Lisboa” fueron capturados por la Fiscalía y judicializados por, presuntamente, tramitar y obtener registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes falsos, con el fin de hacer pasar como colombianos a migrantes de República Dominicana y Venezuela. Para hacerlo, al parecer, tenían ayuda de funcionarios de una notaría en Barranquilla.

Los capturados fueron identificados como Jimmy Batista Cabarcas, Dennis Ester Contreras Torres, Lexis Mónica Gutiérrez Parra y José Vicente Pacheco Aroca, señalados como los principales líderes de la organización. Los funcionarios de a notaría de Barranquilla son Vicente Javier Ayus Pupo y Ariel Francisco Acosta Arias. Y los presuntos tramitadores son Carlos Eduardo Fajardo Pérez, Carmen Inés Tigrero Vaca, Omaira Ester Gutiérrez Torres, Juan David Cárdenas Garcés y Lesvia Elizabeth Hernández Algarín.

El operativo en el que fueron capturadas las 11 personas estuvo coordinado por el CTI de la Fiscalía, el Gaula Militar y Migración Colombia. La red criminal operaba desde las ciudades de Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar) y Medellín (Antioquia), donde se dieron las capturas. Entre los detenidos hay dos funcionarios de una notaría en Barranquilla.

¿Cómo operaba la red Lisboa?

Las investigaciones señalan que los migrantes eran contactados en zonas fronterizas por parte de los presuntos integrantes de la red criminal, quienes los convencían de contratar sus servicios para garantizar la movilidad. La oferta incluía transporte terrestre y aéreo, hospedaje, alimentación y la entrega de documentación falsa.

Luego entraban en acción los funcionarios de la notaría de Barranquilla, quienes, aprovechando la ausencia temporal del notario titular, se encargaban de expedir los documentos falsos. Con esas identificaciones irregulares, la red criminal les aseguraba la libre circulación dentro y fuera de Colombia a los migrantes.

Según informó el ente investigador, de esta manera la red criminal “Lisboa” habría “movilizado migrantes de diferentes puntos de Colombia a Leticia (Amazonas), coordinado su paso a Tabatinga y posterior traslado a São Paulo y Río de Janeiro (Brasil), ciudades desde las cuales los extranjeros tomaban vuelos hacia Estados Unidos y España”.

Hasta ahora se han confirmado 33 hechos en los que la red ayudó de manera ilegal a que, por lo menos, 50 migrantes, entre ellos dos menores de edad, entraran o se movieran por el país.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas personas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Adicionalmente, formuló el cargo de falsedad ideológica en documento público contra los funcionarios de la notaría y los presuntos articuladores principales. Así como el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego a Jimmy Batista Cabarcas.

Por disposición del juez de control de garantías, los cuatro presuntos líderes de la estructura criminal deberán cumplir medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. José Vicente Pacheco Aroca, Vicente Javier Ayus Pupo y Ariel Francisco Acosta Arias permanecerán en detención domiciliaria. Los demás implicados seguirán en libertad, mientras avanza la investigación en su contra.

