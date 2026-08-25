¿Carlos Caicedo salió del país en medio de proceso por corrupción? Esto se sabe

Carlos Caicedo es exgobernador del Magdalena, exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El exgobernador del Magdalena, exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial Carlos Caicedo salió del país a mediados del mes de julio, unos días antes de que la Jueza Novena Penal del Circuito de Bogotá lo condenara en primera instancia por corrupción a la salud, específicamente por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La decisión se deriva de las irregularidades identificadas en el fallido proyecto de modernización de la red sanitaria de Santa Marta, ejecutado durante su gestión como alcalde. De esta manera, la justicia cierra un proceso judicial que comenzó en 2014 y que se prolongó durante más de diez años.

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En ese sentido, se conoció el Caicedo viajó a Madrid y aún no se conoce registro de su regreso. Al respecto, Diana Muñoz, quien es la abogada encargad de su defensa aseguró a Blu Radio que su cliente no tiene una orden de aseguramiento. “No se ha fugado porque no tiene ninguna medida restrictiva de su libertad”, dijo la abogada. “Ejerceremos, como tenemos que ejercer, el proceso. Él no faltará, como no ha faltado nunca, a sus compromisos con la justicia”, añadió.

Aunque la juez ya dio a conocer el sentido del fallo en primera instancia, con una condena que contempla nueve años y cerca de diez meses de prisión, además de una multa superior a COP 4.453 millones, la pena no se hará efectiva hasta que la decisión quede en firme, bien sea porque sea confirmada o revocada en segunda instancia. La duración y las condiciones definitivas de la sanción serán determinadas en una audiencia judicial posterior.

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De acuerdo con la Fiscalía, las irregularidades ocasionaron la interrupción de los servicios en varios centros asistenciales, obligando a trasladar la atención a inmuebles alquilados y espacios de juntas de acción comunal. Además, las obras no fueron culminadas antes de la liquidación del contrato, realizada en julio de 2016, mientras que el centro de salud de Mamatoco aún permanece sin terminar. Además, acreditó un detrimento patrimonial superior a COP 5.040 millones. Según el ente acusador, al contratista se le giraron COP 4.408 millones, pese a que el valor de los trabajos efectivamente ejecutados fue de apenas COP 1.570 millones.

En la audiencia, la Fiscalía también pidió a la juez negar eventuales beneficios judiciales al exalcalde. Esta solicitud será analizada posteriormente dentro del proceso.

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Sin embargo, este no es el único proceso que enfrenta Caicedo, quien está siendo investigado por el presunto abuso sexual a una menor de edad en 2023.

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