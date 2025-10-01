Carlos Camargo se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional

Elegido nuevo Magistrado de la Corte Constitucional Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Carlos Camargo Assis llegó, oficialmente, a la Corte Constitucional. En la mañana de este miércoles, el exdefensor del Pueblo se posesionó como integrante de la Sala Plena del alto tribunal, cargo que, si nada extraordinario ocurre, ocupará hasta 2033. Al evento fue invitado uno de los mayores críticos de su elección: el presidente Gustavo Petro, quien no asistió. Tampoco estuvo presente el presidente de la corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

El juramento de Camargo como magistrado para trabajar como defensor de la Constitución fue tomado por la vicepresidenta de la corte, la magistrada Paola Andrea Meneses. La imposición del escudo de la Corte Constitucional a Camargo estuvo a cargo de la magistrada Natalia Ángel, quien expresó que “su labor como juez constitucional está al servicio del pueblo y por mandato de la Constitución para salvaguardar sus principios, valores y derechos”.

Ángel agregó que el escudo de la Corte “no es solo un emblema ornamental”, pues “portarlo es asumir la responsabilidad de defender la Constitución, enalteciendo la tarea de administrar justicia con independencia e imparcialidad”. Dentro de su intervención, la magistrada también sostuvo que “el ejercicio de la magistratura es inseparable de la conducta recta y del compromiso moral de quien lo desempeña”.

Camargo fue elegido como magistrado del alto tribunal por la Plenaria del Senado el pasado 3 de septiembre, cuando obtuvo 62 votos de 103 posibles, para reemplazar al ahora exmagistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien terminó su periodo en el alto tribunal el pasado 5 de septiembre. Con su elección, se cierra el recambio de magistrados que revolcó a la Corte Constitucional este año, pues cuatro de los nueve magistrados terminaron su periodo.

¿Quién es Carlos Camargo?

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assís, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, misma de la que se graduó de maestría y doctorado en Derecho Administrativo. Fue ternado por el expresidente Iván Duque y elegido por el Congreso para ser defensor del Pueblo, cargo que ocupó entre 2020 y 2024. Sin embargo, renunció tres meses antes de terminar su periodo para asumir el cargo de vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda.

Camargo también se desempeñó como magistrado y presidente encargado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2014 y 2016. Su reconocimiento público no ha sido por su vida académica ni su trabajo como abogado, sino por sus relaciones políticas.

El nuevo magistrado fue ternado por la Corte Suprema de Justicia en medio de una polémica por haber entregado cargos en la Defensoría del Pueblo a familiares de magistrados de ese alto tribunal. Dichos cargos fueron repartidos cuando él era el jefe de esa entidad. Por otra parte, este diario conoció a través de distintas fuentes en las altas cortes y el Congreso que las dos ramas vieron en el exdefensor del Pueblo una figura que podría hacerle contrapeso al gobierno, que tiene a dos cercanos ya instalados en la Corte Constitucional: Vladimir Fernández y Héctor Carvajal.

