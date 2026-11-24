Varios de los heridos fueron atendidos en la Clínica Primavera; ocho, en el Hospital Departamental; tres, en la Clínica Trauma, y uno, en Servimédicos. Otros recibieron atención en los centros…

En la noche del pasado lunes 23 de noviembre, la Gobernación de Meta, ubicada en Villavicencio, fue blanco de un ataque con explosivos. Las instalaciones, ubicadas en el parque central de la ciudad, sufrieron graves daños y por lo menos 24 personas, incluida una menor de nueve años, resultaron heridas. Por ahora, se descarta que hayan víctimas mortales.

El presidente De la Espriella señaló que un 60 % de la Gobernación quedó afectada, así como la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República.

De la Espriella aseguró que el atentado forma parte de “una escalada que incluye el carro bomba contra el peaje de Pipiral el 15 de noviembre y múltiples acciones previas en Puerto Gaitán. Todo eso está conectado”.

El Hospital Departamental de Villavicencio pidió a la ciudadanía donar sangre, especialmente de los grupos O negativo y O positivo, luego del ataque con un carro bomba ocurrido en la noche del pasado lunes contra la Gobernación del Meta.

La Alcaldía y la Gobernación del Meta ofrecen hasta COP 150 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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Varios de los heridos fueron atendidos en la Clínica Primavera; ocho, en el Hospital Departamental; tres, en la Clínica Trauma, y uno, en Servimédicos. Otros recibieron atención en los centros de salud Esperanza y Barzal.

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Ante la creciente ola de violencia, el presidente Abelardo de la Espriella llegó en la mañana de este 24 de noviembre a Villavicencio para liderar un consejo de seguridad, junto al alcalde Alexander Baquero. Por su parte, la Alcaldía y la Gobernación del Meta ofrecen hasta COP 150 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables.

"Junto a la Gobernación del Meta hemos decidido hacer un ofrecimiento de hasta COP 150 millones de pesos a quienes nos entreguen información, a quienes puedan darnos pistas para saber quienes dejaron ese carro bomba en la ciudad", aseguró el alcalde.

El presidente De la Espriella señaló que un 60 % de la Gobernación quedó afectada, así como la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República. “Esta acción terrorista es atribuida a alias ‘Iván Mordisco’, específicamente al frente 39 Arcesio Niño, al mando de alias ‘Baúl’”. Además, señaló que el vehículo utilizado para la explosión había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán por integrantes de esa misma estructura.

De la Espriella aseguró que el atentado forma parte de “una escalada que incluye el carro bomba contra el peaje de Pipiral el 15 de noviembre y múltiples acciones previas en Puerto Gaitán. Todo eso está conectado”. El primer mandatario aseguró que los disidentes están identificados y que los hechos no van a quedar impunes: “Lo van a pagar con sangre (…) les vamos a dar de baja”.

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