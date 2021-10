Cartel de la toga: niegan nulidad del proceso contra Luis Ignacio Lyons España

La jueza 60 Penal del Circuito, quien lleva el caso del abogado Luis Ignacio Lyons España por su presunta participación en el cartel de la toga, decidió negar la solicitud hecha por el propio Lyons para que anulara el proceso en su contra. Según la jueza, las razones con las que el señalado abogado pretendía que continuara su proceso no eran suficientes y no se apegan del todo a la verdad, pues, el principal argumento del Lyons fue que no se le respetó el debido proceso.

Durante la audiencia, la jueza aseguró que “la investigación adelantada contra Luis Ignacio Lyons España nunca ha estado en este despacho, desde el inicio estuvo asignada a la Fiscalía”. Así mismo, la jueza manifestó que en la preparación que tuvo este mismo como testigo en el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, y hasta el momento, no se le ha reconocido un beneficio judicial. Además, la razón para ello es que ese trámite de principio de oportunidad nunca estuvo a cargo de su despacho sino en manos de la Fiscalía.

Lyons sostuvo en su petición que él ha colaborado con la justicia en el caso del Cartel de la Toga, aún así, tanto la Fiscalía como la jueza sostuvieron que el escándalo de corrupción en la Corte Suprema no se descubrió por alguna denuncia de Luis Ignacio Lyons, sino por cooperación internacional, razón por la cual su argumento no sería del todo válido. Adicionalmente, manifestó la juez del caso, que no se entiende cómo se habría vulnerado el debido proceso que alegaba Lyons, por lo cual no podría anular el proceso en su contra.

Durante la audiencia, la jueza dijo que, desde que ella recibió el proceso, ha respetado los tiempos del caso y ha manejado de acuerdo con la ley sus actuaciones. También así, la funcionaria recordó que a Lyons se le dio un tiempo adicional para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. “Acá no se han vulnerado garantías, se ha permitido incluso a los sujetos procesales exponer su solicitudes”, sostuvo la jueza, ordenando que por lo argumentado no se accedería a la solicitud de nulidad hecha por Luis Ignacio Lyons España.

Por su parte, Lyons dijo que “se ha violado toda la estructura del derecho Penal”, en su intervención después de conocer la decisión. Así mismo, dijo que el ente investigador había tenido varias imprecisiones a la hora de exponer argumentos en contra de su pretensión. Según él,

En lo que iba ser la audiencia en la que la Fiscalía leyera el escrito de acusación contra el abogado el pasado 28 de septiembre, Lyons España solicitó que su proceso fuera declarado como nulo ya que, según él, no le fue respetado el derecho al debido proceso. En esa ocasión, durante más de una hora Lyons fundamentó su nulidad señalando que sus declaraciones sirvieron para conocer la red de magistrados, políticos de alto perfil y abogados que torcían expedientes judiciales en la Corte Suprema.

En esa ocasión agregó que la Fiscalía uso sus declaraciones pero nunca le garantizó un principio de oportunidad, que le permitiera acceder a beneficios judiciales luego de entregar información, que según él, sirvió en otros procesos judiciales sobre el cartel de la toga. Fuentes cercanas al proceso le comentaron a este diario que la nulidad presentada por Lyons España se trata de una “maniobra dilatoria para que el proceso no avance”. Desde febrero de 2021, la Fiscalía presentó el escrito de acusación y desde entonces el caso no se había movido.