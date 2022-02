Caso aborto: Sala Plena aplaza discusión y no resuelve la recusación del conjuez

Corte Constitucional - Sala Plena Foto: Mauricio Alvarado

Una vez más se aplaza la discusión sobre el aborto en Colombia. La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó para la próxima semana la discusión. Aunque se esperaba que este jueves empezara el debate, los magistrados primero debían analizar las recusaciones que pesan en contra del exmagistrado y conjuez Juan Carlos Henao que conoce del expediente del magistrado Alberto Rojas Ríos que pide la despenalización del procedimiento.

La Sala consideró que era necesario dejar la discusión para la próxima semana debido a que, a la fecha, siguen llegando recusaciones contra Henao, y ya completan alrededor de 45. Los documentos, básicamente, piden dejar por fuera de la discusión al expresidente del alto tribunal porque años atrás expuso su postura sobre el caso en varios medios de comunicación.

Las palabras de Henao fueron: “Creo que hay una posición ideológica en cada ser humano. Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposiciones de la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima. Quienes estamos en contra de esta visión que se impone en el mundo, cuyo ejemplo más visible es Donald Trump, tenemos que seguir luchando por la libertad”. Según la recusación, por estas posiciones ideológicas y religiosas, Henao no debería participar del debate.

En uno de los documentos que reposa en la Corte y que fue presentado por Vilma Martínez, también se trajo a colación una declaración que entregó el expresidente de la Corte Constitucional a Noticias RCN, en febrero de 2020. En ese entonces, el aborto era tendencia por una demanda en el alto tribunal que tampoco prosperó. En su momento, el hoy conjuez puso en la palestra la fallida labor del Congreso por regular ese tema en el país. “Porque eso quita opinión pública, porque eso le puede quitar al senador o representante a la Cámara posibilidades de votos y básicamente es por temor que no se realizan ese tipo de avances”, resaltó.

El llamado de Martínez en el documento que hoy reposa sobre los despachos de los magistrados fue claro: “Señores Corte Constitucional, por favor, su deber es defender la Constitución que en coherencia y cohesión fue redactada para defender la vida de todo ser humano; no para interpretarla según la -estrategias- de otros colectivos”, argumentaron y añadieron una serie de testimonios que han pasado por el alto tribunal por cuenta múltiples demandas que buscan tumbar el delito del Código Penal.

Además, solicitaron que en caso de que la Corte considere seguir abordando el tema del aborto, se adelante una consulta previa para que todos los colombianos tengan la oportunidad de participar y, a su juicio, ser escuchados. “Igualmente reiteramos a la Corte, se señale a la sociedad colombiana, cuál es el nivel de responsabilidad de esta entidad con las acciones que ha venido ejecutando en distintas sentencias, en las que presuntamente han avalado la muerte de miles o tal vez millones de bebés a través del aborto”, resalta el documento.

Los argumentos de dicha misiva fueron los primeros que conocieron los magistrados. No obstante, según un reporte oficial de la corporación, han recibido más de 40 intervenciones ciudadanas que persiguen el mismo objetivo: dejar por fuera del debate a Henao. El expresidente del alto tribunal aterrizó en el proceso por cuenta de un sorteo que se hizo finalizando 2021. Esa designación obedeció a que la Sala Plena aceptó el impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares para conocer del estudio.

Linares, quien fue ponente ponente del fallo de tutela que le dio la calidad de imputado al exsenador Álvaro Uribe en el proceso penal que se adelanta por presunta manipulación de testigos, en ronda de medios se refirió a la discusión del aborto como “un chicharrón” más que tenía que resolver la Corte durante los últimos días. En una entrevista mencionó haber abordado el caso con sus familiares quienes no escatimaron en brindarle su opinión.

Después de sus declaraciones, Linares fue recusado y días más tarde, él mismo presentó un impedimento ante la Sala que, finalmente, fue aceptado y terminó sacándolo de la discusión. El voto de Linares era crucial en la despenalización de aborto pues en sus ponencias pasadas y cuando se ha abordado el tema en la Corte ha dejado clara su postura.

En cuanto a lo que podría pasar con la decisión de fondo, los ocho magistrados: Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz, Diana Fajardo, Paola Meneses, Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo y José Fernando Reyes ya tuvieron un primer round y el resultado fue un empate. Los magistrados que estuvieron a favor de la despenalización fueron: Fajardo, Rojas Ríos, Reyes Cuartas y Lizarazo; mientras que los que votaron en contra fueron: Ibáñez, Pardo, Ortiz y Meneses.

Aunque las opiniones en el interior de la Corte están divididas lo que sí es cierto es la que la discusión no promete tener un desenlace pronto. Deben darle trámite a la cantidad de recusaciones contra Henao, y sí deciden favorablemente, él entra en el debate de fondo, pero si por el contrario lo apartan deben sortear nuevamente para tener un nuevo conjuez en el expediente del magistrado Rojas Ríos, a quien le queda un poco menos de un mes en su despacho. Debe abandonar el cargo porque cumplió su periodo.

