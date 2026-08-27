Imputan a exgobernador de San Andrés por presunta corrupción en millonario contrato

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exgobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjogreen, por su presunta responsabilidad en irregularidades durante la contratación relacionada con el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, obra valorada en COP 11.125 millones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este jueves 27 de agosto, la Fiscalía General de la Nación judicializó al exgobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins Sjogreen, por su presunta responsabilidad en irregularidades durante la contratación relacionada con el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, obra valorada en COP 11.125 millones.

Según detalló el ente investigador, Hawkins Sjogreen, quien ejerció como mandatario entre 2020 y 2023, delegó en el entonces secretario de Infraestructura la suscripción del contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), firmado el 19 de octubre de 2022. Esa entidad, a su vez, subcontrató la ejecución y la interventoría de las actividades previstas.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.