Investigan supuesto desvió de COP 100 millones destinados a alimentación de un batallón

Se trata de los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo. Foto: Archivo part

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Nueve militares fueron imputados por presuntamente haber desviado más de COP 100 millones destinados a la alimentación de un batallón ubicado en Ocaña (Norte de Santander). “La garantía de una alimentación adecuada para la tropa es un deber de quienes administran los recursos asignados a las fuerzas militares”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo.

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Según detalló el ente investigador, entre abril y octubre de 2024, los militares habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para apropiarse de los más de COP 100 millones reservados para el suministro de raciones alimentarias.

“Adicionalmente, para intentar encubrir el posible actuar ilícito, al parecer, alteraron documentos y suscribieron planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones, lo cual no correspondía a las necesidades reales de la unidad”, explicó la Fiscalía.

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Además, de acuerdo con las evidencias, en los registros aparecían alimentos entregados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón, “mientras que otra parte figuraba destinada a uniformados que se encontraban en novedades administrativas o adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica (Cesar)”.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, los cargos que no fueron aceptados.

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Los militares fueron capturados el pasado 25 de agosto por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, en Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja (Santander), Fusagasugá y Nilo (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Caucasia (Antioquia) y Túquerres (Nariño).

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