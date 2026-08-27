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De la Espriella confirma bombardeo contra disidencias de Calarcá: anunció ocho muertos

Según explicó el jefe de Estado, la Operación AMÓN continúa. La información preliminar señala que hay ocho “terroristas” muertos. Esto es lo que se sabe.

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Redacción Judicial
27 de agosto de 2026 - 03:42 p. m.
El presidente anunció el bombardeo a través de un trino.
El presidente anunció el bombardeo a través de un trino.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que en la madrugada de este jueves 27 de agosto se llevó a cabo un bombardeo contra las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá” en Guaviare. “Esta madrugada, nuestra fuerza pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”, se lee en el trino.

Según detalló el jefe de Estado, el balance tras la operación es de ocho “terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”.

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Por Redacción Judicial

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