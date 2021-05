Caso Colmenares llegará a la Corte Suprema; defensa interpuso recurso a la absolución

El recurso lo interpuso el abogado Jaime Lombana ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva la petición.

El abogado Jaime Lombana Villalba, quien defiende los intereses de la familia Colmenares en el proceso que se surte por la muerte del joven Luis Andrés ocurrida en octubre de 2010, interpuso recurso de casación contra la decisión emitida el pasado 30 de abril por el Tribunal Superior de Bogotá. La determinación judicial fue ratificar la absolución en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero, procesadas por el deceso del universitario.

El recurso lo interpuso el abogado ante la Sala Penal de Tribunal, no obstante, será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva la petición. La Familia Colmenares así como el penalista confían en que la revisión del alto tribunal ofrezca un giro favorable y permita cambiar las determinaciones tomadas en primera y segunda instancia.

La decisión que quiere tumbar Lombana fue emitida por el magistrado José Jairo Agudelo, en una audiencia virtual que duró un poco más de seis horas, en la que ratificó la decisión de la Juez 13 de Conocimiento de Bogotá que en 2017 libró de toda culpa a las jóvenes. En ese caso, el Tribunal Superior consideró que las pruebas valoradas durante el juicio en primera instancia y los elementos aportados durante los últimos cuatro años no le permitían, a sus magistrados, concluir con plena certeza la culpabilidad o la inocencia de Moreno y Quintero.

“En últimas, luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en juicio oral, condenar, como lo reclaman los apelantes, no es posible por cuanto el Tribunal no alcanzó definitivamente un conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto al delito de homicidio, si no a la responsabilidad que le seguía. Tampoco, desde luego, sobre la inocencia de las acusadas”, dijo en su momento el magistrado.

Si bien, fueron cuatro años de estudio de la decisión emitida en primera instancia, el tribunal no pudo constatar si Laura Moreno causó la muerte de Luis Andrés, como lo alega la defensa de la presunta víctima, pero tampoco encontró pruebas que le permitían decidir con certeza que la joven era inocente. Cabe mencionar que la demora en ese análisis le daba un parte de tranquilidad a la familia del joven universitario. Consideraban que estaban haciendo un estudio riguroso del expediente y las pruebas que estaban consignadas.

No obstante, la determinación final, por ahora, les vuelve a dar la razón a las dos mujeres, quienes han demostrado en juicio a través de sus abogados que no son responsables de la muerte de Luis Andrés. Moreno y Quintero llegaron a los estrados judiciales debido a que en la noche en la que falleció se encontraban con él departiendo con otros amigos en común.

Lo que trascendió en ese entonces es que Laura Moreno fue la única persona que estuvo cerca de Luis Andrés en el momento de la posible caída al caño El Virrey. Ella, por su parte, ha declarado durante los últimos años que Colmenares por su cuenta saltó a ese lugar, donde habría sido arrastrado por la fuerte corriente de aquella noche de lluvias.

De Quintero se mencionó que estuvo compartiendo durante la noche de Halloween y que a comparación de Moreno se mantuvo alejada de lo que sucedió debido a que fue precisamente una llamada de Laura la que alertó a Jessy sobre la caída de Luis Andrés al caño. Desde ese entonces empezaron la búsqueda del universitario que culminó en su deceso, al parecer, porque el torrencial de agua que circulaba en ese sitio arrastró al joven y le provocó graves contusiones en la cabeza.

El expediente que ha estado en los despachos judiciales por más de 10 años se resolverá por completo en la Corte Suprema tras su revisión. Durante los próximos días se podrá conocer el nombre del magistrado quien asuma el recurso.