Procuraduría investiga al presidente de la ADR por incumplir un fallo del Consejo de Estado

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra del presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Augusto Pachón Achury, por presuntamente incumplir una orden judicial que buscaba impulsar la terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Ranchería, en La Guajira. Una obra clave para el abastecimiento de agua a comunidades del extremo norte del país.

El ente de control explicó que la investigación contra Pachón Achury se originó por el posible incumplimiento de una acción popular resuelta en primera instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira y que fue confirmada el 11 de mayo de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

En la respuesta inicial por parte del Tribunal Administrativo de La Guajira se ordenó terminar las obras del proyecto que permitiría abastecer los acueductos de los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia, además de los sistemas de riego en los distritos de Ranchería y San Juan del Cesar. Pero la Orden, según la Procuraduría, a la fecha no se ha cumplido.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa indicó que, en el fallo de segunda instancia, se ordenó a la Agencia de Desarrollo Rural trazar una hoja de ruta para culminar el proyecto y dar solución a problemas de abastecimiento de agua que aquejan a esa región del país desde hace más de 15 años.

El ente de control señaló que “la entidad, al parecer, ha hecho caso omiso al cumplimiento de la acción popular, sin gestionar los trámites administrativos pertinentes”. Además, la Procuraduría decretó la práctica de varias pruebas, entre ellas la solicitud a la ADR de un informe detallado sobre las acciones adelantadas hasta ahora para cumplir las órdenes judiciales.

