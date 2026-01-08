Condenan a 57 años de prisión a hombre que abusó de nueve mujeres en Valle del Cauca

Wilson Alexander Prado Cabezas abusó sexualmente de, al menos, nueve mujeres entre julio y noviembre de 2022. Foto: Fiscalía General de la Naci

Un hombre identificado como Wilson Alexander Prado Cabezas fue condenado por un juez penal de conocimiento a 57 años y dos meses de prisión, al ser hallado responsable de retener y abusar sexualmente de nueve mujeres en el departamento del Valle del Cauca, entre julio y noviembre de 2022.

Según indicó la Fiscalía General de la Nación, el hombre contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, fijaba encuentros con ellas o les ofrecía servicios de transporte en motocicleta. “Cuando llegaba a recogerlas, las trasladaba, en medio de engaños, a lugares despoblados de Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, las golpeaba, las despojaba de sus elementos de valor y las sometía sexualmente”.

Según la información recopilada por el ente investigador, todas las víctimas tenían entre 20 y 40 años. En el marco de la indagación, adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Cali, se conoció que algunas de las mujeres fueron retenidas durante varias horas y que, para su liberación, el hombre exigió a los familiares sumas de hasta COP 3.000 millones.

La Fiscalía señaló que, en los casos en los que se le atribuye responsabilidad a este hombre, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó peritajes y cotejos de ADN a las víctimas, “los cuales arrojaron un 99,99 % de coincidencia con el perfil genético de Prado Cabezas”.

El hombre fue declarado responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas. Además, le fue impuesta una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Prado Cabezas había sido capturado en diciembre de 2022, en un operativo coordinado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en el barrio Laureano Gómez de Cali. Ahora, por disposición de un juez, tendrá que cumplir su pena en un establecimiento carcelario del Valle del Cauca.

