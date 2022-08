Dos narcos colombianos contactaron al coordinador del asesinato de fiscal Pecci

Marcelo Pecci llegó a Colombia junto a su esposa el 4 de mayo de 2022. / AFP. Foto: AFP - NORBERTO DUARTE

Desde mayo pasado, cuando fue asesinado el fiscal Marcelo Pecci en la isla de Barú, en Cartagena, poco se ha sabido de quiénes ordenaron asesinar al funcionario judicial antimafia paraguayo. El coordinador de la operación, el exmilitar Luis Correa Galeano, está negociando con la Fiscalía y entregó detalles de quienes lo habrían contactado para que coordinara todo el plan criminal por el que ya fueron condenados cinco personas en junio de 2022.

De acuerdo con El Tiempo, Correa Galeano a él lo ubicaron en Medellín dos hermanos colombianos narcotraficantes por petición de otra persona que hace parte de una red que envía cocaína a Paraguay. Según ese medio, estos hombres integraron a la estructura criminal Los Paisas, a la cual también perteneció Correa Galeano y por la que tuvo que estar preso en el pasado. Además, señaló que la orden de asesinar a Pecci provino desde Paraguay.

Correa Galeano le dijo a las autoridades que recibió dos mil millones de pesos por la muerte de Pecci, pago que le hicieron los hermanos narcotraficantes colombianos, nombres que no son revelados para no entorpecer la investigación que sigue en marcha. Francisco Luis Correa Galeano, un militar retirado del Ejército de 43 años y quien fue el único de los cinco capturados que no aceptó cargos, estaría negociando con la Fiscalía con el fin de recibir beneficios penales a cambio de información relevante en el caso.

Los Paisas es una organización ilegal que ha hecho presencia en Cartagena y Barranquilla -y en otras zonas del país- desde hace más de una década y que en los últimos años estuvo al servicio de alias Otoniel y el Clan del Golfo para cometer decenas de sicariatos, microtráfico y extorsiones en el Caribe colombiano.

Sin embargo, durante sus primeros años, los Paisas fungieron como una suerte de sucursal de la Oficina de Envigado y el paramilitarismo en esta zona del país y que, en el caso de Cartagena, estuvo dirigido por hombres que integraron el autodenominado bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el cual fue comandado por alias Diego Vecino, entre otros criminales.

Marcelo Pecci se encontraba llevando investigaciones contra estructuras del narcotráfico en el continente. Según el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, “dos de las principales investigaciones adelantadas por el fiscal en América Latina fueron contra el llamado Primer Comando Capital (PCC) y la estructura conocida como Punto 50, en el sur del continente” esto daría fuerza a la hipótesis de que este crimen podría estar ligado a los casos que se encontraba investigando el fiscal paraguayo.

Sin embargo, oficialmente no se tiene certeza sobre quiénes pagaron esa alta suma de dinero para asesinar a Pecci. Medios de comuniación paraguayos han apuntado al clan narcotraficante Insfran. Esta red dedicada al tráfico de cocaína liderada por Sebastián Marset Cabrera y Miguel Ángel Insfrán Galeano y que en los últimos meses ha estado bajo la lupa de las autoridades por sus acciones relaciondas con el mundo del narcotráfico.